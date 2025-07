Lucia e Rosario si lasciano a Temptation Island 2025? Lei sempre più vicina al single Andrea, lui riceve un filmato che lo fa crollare nella quinta puntata

Lucia e Rosario, chi è la coppia di Temptation Island 2025? Lui diventa virale sui social

Anche Lucia e Rosario sono una delle coppie in assoluto più chiacchierate di Temptation Island 2025. Se dapprima non avevano avuto molto spazio nel programma, Filippi Bisciglia ha parlato di loro la scorsa settimana, e poi è successo un vero e proprio caos. Il motivo? Ancora troppe persone sono convinte che Rosario e la fidanzata Lucia stiano fingendo. Insomma, per alcuni dei telespettatori si tratterebbe di una coppia assolutamente finta senza l’intenzione di sanare un rapporto, anzi, avrebbero fatto tutto per visibilità.

Su X è andato virale l’hashtag #rosario proprio dopo che quest’ultimo si era confidato con Filippo Bisciglia e aveva chiarito alcuni punti sulla sua visione della coppia. Il ragazzo ha anche ricevuto tantissimi consensi da parte del pubblico che lo stima molto per il suo carattere molto dolce. La coppia formata da Lucia e Rosario è infatti molto diversa dalle altre: tra loro nessuna ombra di tradimento, ma solo una crisi silenziosa che ormai portavano avanti da troppo tempo per colpa di una mancata convivenza.

Lucia e Rosario verso la rottura a Temptation Island 2025? Cosa succede nella quinta puntata

Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 hanno deciso di rivolgersi al programma di Filippo Bisciglia per risolvere un problema che li affligge ormai da diverso tempo. “O si convive, o la relazione si chiude”, dice Lucia, che vive in provincia di Modena. Lui, invece, vive a Milano dove fa il manager ed entrambi non si sono ancora decisi ad andare a vivere insieme superando questo impasse che non sta facendo bene alla coppia.

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2025, tuttavia, le cose non miglioreranno per la coppia, anzi arriverà per Rosario un’altra batosta. Il fidanzato si ritroverà a fare i conti con nuove immagini di Lucia insieme al single Andrea che lo faranno crollare in lacrime, come mostra il filmato che trovate alla fine dell’articolo.

