Lucia e Rosario insieme dopo Temptation Island 2025 è Ritorno di fiamma o strategia? Tutto quello che non torna sulla coppia

Temptation Island 2025, ritorno di fiamma tra Lucia e Rosario? Beccati insieme ma qualcosa non torna

Lucia Ilardo e Rosario Guillermi sono stati la coppia tra le più chiacchierate di Temptation Island 2025 ed hanno regalato molti colpi di scena in un’edizione in cui i colpi di scena non sono mancati. Ben prima dell’inizio del reality non sono mancati segnalazioni su di loro, chi li conosceva rivelava che non fossero una vera e coppia e che stessero insieme solo per strategia. Durante il loro percorso la fidanzata si è avvicinata molto al single al Andrea Marinelli tra sguardi complici e chiacchiere sdraiati insieme sembrava che tra i due stesse nascendo qualcosa. E invece al falò di confronto c’è stato il primo colpo di scena: al suo fidanzato svela che si è trattato solo di uno scherzo (pessimo) tutto finto solo per farlo ingelosire. Il giovane si arrabbia ma poi la perdona e Lucia e Rosario escono insieme da Temptation Island 2025.

Tuttavia un mese dopo arriva il clamoroso colpo di scena, il tentatore di Lucia, Andrea, con un video l’ha smascherata dicendo che i due si erano rivisti all’insaputa di Rosario, il quale a questo punto decide di troncare la relazione. Lucia e Rosario si sono lasciati ma le segnalazioni non sono finite qui. Nelle successive settimane la Ilardo era stata fotografata insieme ad altri tentatori, Andrea in primis ma anche Francesco ed Emanuele confermando la rottura con l’ex fidanzato. Adesso, con l’ennesimo colpo di scena agli esperti di gossip Marzano e Pugnaloni è giunta l’ennesima segnalazione, una nuova foto che mostra Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 di nuovo insieme e chi li ha visti sostiene che non siano mancati gesti d’affetto e vicinanza che lasciano presupporre il ritorno di fiamma ma qualcosa non torna e sul web e non solo in molti sono convinti che i due abbiano orchestrato tutto.



Lucia e Rosario di Temptation Island 2025: coppia solo per strategia? “Hanno studiato tutto a tavolino”

Nel giro di pochi giorni si è passati alla rottura completa e definitiva di Lucia e Rosario dopo Temptation Island 2025 al presunto ritorno di fiamma mentre nel mezzo la 26enne è stata spesso beccata insieme al tentatore Francesco Farina ed anche ad altri. Insomma la confusione regna sovrana e non è possibile non porsi delle domande. Lo ‘scherzo’ architettato per far ingelosire Rosario era davvero solo uno scherzo oppure Lucia si era realmente legata al single? Il fatto che poco dopo lo abbia cercato è la conferma che il loro avvicinamento nel reality era sincero.

Ed allora a questo punto come è possibile che Rosario, che è stato tradito così platealmente, torni a fidarsi della sua ragazza? Oppure, com’è più plausibile lui stesso era d’accordo e pienamente a conoscenza di tutto? È anche possibile, ad onor, del vero che sia stato il single Andrea ad infilarsi nelle debolezze della coppia per ottenere visibilità. Insomma, il mistero continua e la domanda resta Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 sono una coppia finta e hanno pianificato tutto solo per strategia e visibilità? Le risposte alle domande arriveranno nelle sedi opportune ovvero il salotto di Uomini e Donne di Maria De Filippi che tornerà in onda a settembre.