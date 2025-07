Arriva il tanto atteso falò di confronto tra Lucia e Rosario a Temptation Island 2025 e lui farà un annuncio importante alla fidanzata

La penultima puntata di Temptation Island 2025 ci svelerà finalmente come si è concluso il percorso di Lucia e Rosario. I riflettori, questa sera, saranno tutti puntati sulla coppia, che arriverà ad un punto cruciale e dovrà decidere se proseguire la loro storia d’amore, facendo scelte importanti, o se chiudere in modo definitivo il loro rapporto. Ricordiamo che è Lucia a chiamare il programma perché vuole dal fidanzato di più, a partire da una convivenza. Lui, però, è ancora tentennante e desidera mantenere i suoi spazi.

Flavio Ubirti e Denise insieme dopo Temptation Island 2025?/ Spoiler svela la verità: "Addio al calcio per…"

Stando, tuttavia, agli ultimi spoiler sulla coppia, le cose sono destinate a cambiare in modo determinante. Nel corso della settima puntata, Rosario riceverà nuovi filmati della fidanzata Lucia sempre più vicina al single Andrea, e maturerà il desiderio di rivederla e avere il falò di confronto definitivo. “Non riesco a capire, ho bisogno che lei me lo dica in modo diretto… Io voglio sapere se lei trova le parole.”, ammetterà il ragazzo, prima di convocare Filippo Bisciglia e chiedergli di incontrare la fidanzata.

Sarah Esposito nuova tronista di Uomini e Donne dopo Temptation Island?/ ‘Rottura’ con Valerio permettendo…

Lucia e Rosario, svolta al falò di confronto a Temptation Island 2025: lui prende una decisione importante

Lucia accetterà di incontrare Rosario e i due avranno un falò di confronto a Temptation Island 2025 durante il quale non mancheranno colpi di scena. È Dagospia ad anticiparci che Rosario, per amore della ragazza, le annuncerà di aver deciso di iniziare la tanto agognata convivenza. Una notizia che sarà accolta con grande gioia da Lucia. La coppia lascerà dunque insieme il programma, ma è ancora la fonte a svelarci che, qualche giorno dopo, le cose per la coppia hanno preso una piega diversa: “Un mese dopo tutto è cambiato: a non essere più convinta della relazione è Lucia che, nel frattempo, ha visto il tentatore Andrea fuori dal programma.” Ciò significa che la crisi per la coppia continuerà dopo il programma; ma si saranno lasciati oppure no?