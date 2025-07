Lucia e Rosario: dubbi sulla sincerità della coppia. Dopo Temptation, aperitivi “bollenti” e voci su accordi con agenzie

Da poche ore è iniziato ufficialmente Temptation Island 2025, un viaggio nei sentimenti che promette già di farci sognare per tutto il mese di luglio. Nonostante siamo solo al principio del reality, iniziano già a rincorrersi rumor non proprio confortanti su alcune coppie del programma, in particolare su Lucia e Rosario. I due, infatti, secondo una buona parte del web starebbero fingendo solo per ottenere la popolarità da Canale 5.

Flavio, tentatore Temptation Island innamorato di una fidanzata?/ Esplode il primo triangolo

A confermarlo è stata anche Deianira Marzano che ha spiegato: “Nulla di vero, è tutta strategia“, riferendosi al fatto che Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 starebbero fingendo solo per il gioco. Ma non è finita qui! Nelle ultime ore è arrivato il super-scoop di Very Inutil People che ha raccontato un avvistamento di Lucia, fidanzata di Rosario, insieme a Francesco Sole a Milano nella celebre zona Navigli. Ed è così che parte il grande sospetto social: davvero i due volevano risanare il loro rapporto?

Antonio piange a Temptation Island 2025: "Valentina non mi apprezza"/ "Amo i suoi figli come fossero miei"

Lucia e Rosario, perchè partecipano a Temptation Island 2025

Lucia e Rosario si sono iscritti a Temptation Island 2025 per provare a capire se potessero essere fatti l’uno per l’altra. Lui vive a Milano mentre lei abita in provincia di Modena. Il problema risiede in una convivenza mancata dato che il fidanzato sembra piuttosto traballante su questo argomento e ha confessato di volere più tempo per sè stesso al posto di impegnarsi in qualcosa di più serio. Sembra dunque che i due abbiano finto di essere in crisi o addirittura di essere una coppia per ottenere visibilità, anche perchè nelle ultime ore si parla anche di agenzie alle quali Lucia si sarebbe iscritta già prima del programma. Anche se al momento sono tutte indiscrezioni non ancora verificate, i fan sembrano essere delusi dalla coppia, che avrebbe fatto tutto per strategia.

Pagelle Temptation Island 2025, prima puntata/ Sonia B. queen dell'anno, Alessio re del trash, e Flavio...