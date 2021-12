Lucia e Stefano Remigi, moglie e Stefano Remigi/ Un amore fortissimo

La partecipazione a “Ballando con le stelle”, unita alla presenza quotidiana a “Oggi è un altro giorno”, sta regalando una seconda giovinezza a Memo Remigi. Il cantante di “Innamorati a Milano” si sta facendo conoscere anche dai ragazzi e sta mostrando una voglia di mettersi in gioco che fa invidia a tutti. Non tutti lo sanno, ma il suo brano più celebre è nato proprio come una dedica alla donna della sua vita, Lucia, scomparsa recentemente.

Il testo, infatti, parla di due giovani che si conoscono e si innamorano nel capoluogo lombardo, che si trasforma così in un ruolo romantico, ricco di ricordi da custodire nel cuore. Era impossibile per lui ambientarla in un luogo diverso visto che è proprio nella città del Duomo che lui e la sua Lucia hanno vissuto tanti momenti felici.

Memo Remigi e Lucia Romano: storia di un grande amore

“Ci siamo sposati due volte, la seconda con nostro figlio Stefano come testimone – ha raccontato Memo Remigi a ‘Il Corriere della Sera’ -. Ci siamo amati fortissimo, per me è stata fidanzata, sposa, amante e mamma, tutto. Innamorati a Milano parlava proprio di noi. Comprai un mazzo di fiori e appena la vidi subito a fare il tacchino. Appena la vidi avevo già in tasca il suo numero di telefono. Il primo appuntamento fu a Milano, in Galleria, tra migliaia di persone”.

Lucia Russo e Memo Remigi si sono sposati per la prima volta nel 1966, ma hanno vissuto anche momenti difficili. L’artista, infatti, ha commesso qualche “scivolone”, compreso un flirt con Barbara D’Urso, ma l’amore che lo legava alla moglie ha alla fine prevalso e i due sono stati insieme fino alla morte di lei.

Stefano Remigi, l’unico figlio di Memo: chi è

Dal grande amore tra Lucia e Memo è nato nel 1966 un figlio, Stefano. Lui è un regista, lavoro che ha deciso di intraprendere per assecondare la sua passione per il cinema.

In passato Remigi jr. è stato sposato a un volto noto della Tv, Francesca Cavallin, attrice attualmente nel cast della fiction “Un professore”. Dalla loro relazione sono nati due figli, Leonardo e Jacopo, oggi 14 e 6 anni.



