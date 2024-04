Lucia Ferrari a rischio eliminazione al serale di Amici 2024/ “Ha pianto tutta la puntata”: dramma in studio

Lucia Ferrari é a rischio al ballottaggio eliminatorio: gli spoiler della 3a puntata del serale di Amici 2024

Lucia Ferrari é la prima eliminata provvisoria e rischia grosso alla terza puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi. Le anticipazioni del terzo serale di Amici 23 ci svelano, infatti, che la ballerina italo-americana vivrà momenti di grande sconforto, proprio a causa dell’esito delle sfide che la vedono tra i protagonisti. Non sarà una serata facile per la squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, e Lucia sarà una degli allievi che ne subiranno più il peso.

Di fronte alla situazione parecchio spiacevole, Lucia Ferrari non riuscirà a trattenere le lacrime. D’altronde, già in settimana, nel corso del daytime, la ballerina aveva evidenziato le sue insicurezze e la paura di poter uscire proprio nel corso della nuova puntata del serale. Ipotesi che potrebbe effettivamente realizzarsi nel corso della puntata di questa sera, qualora sarà lei a perdere la sfida contro Sofia Cagnetti, sua amica e collega di squadra.

Lucia tra le preferite del pubblico ad Amici 2024 ma a rischio eliminazione

La ballerina italo-americana é, intanto, la quarta classificata nella gara aperta ad Amici 2024 al titolo di concorrente preferito dell’occhio pubblico, votata dagli spettatori presenti in studio. Un dato che potrebbe favorirla per il suo salvataggio al termine del ballottaggio che tra gli spoiler la vedono nominata al rischio eliminazione schierata contro la sfidante Sofia Cagnetti, eliminata come lei provvisoria al termine della terza manche della rinnovata sfida a squadre.

Tuttavia, stando agli spoiler del rinnovato appuntamento serale di Amici, nel corso del ballottaggio eliminatorio Lucia balla sulle note di Pretty Woman e Listen: “La ballerina ha pianto tutta la puntata perché a rischio eliminazione”, si legge ancora nelle anticipazioni del terzo serale di Amici 23.

