Lucia Ferrari: “Mi sono troppo delusa…”/ Perde l’autostima, il duro sfogo ad Amici 2024

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lucia Ferrari é in balia di una forte crisi

Lucia Ferrari é una tra le due nominate a rischio eliminazione al termine della terza puntata del serale di Amici 2024 e nell’attesa dell’appuntamento tesissimo vive un forte calo di autostima.

Il momento di down per la ballerina italo-americana di danza modern si verifica in occasione del daytime di Amici 2024 in onda il 5 aprile 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset. Nel dettaglio, l’allieva di Emanuel Lo finisce in preda ad uno sfogo dalle dichiarazioni particolarmente intimiste, che rivelano il dramma della perdita di autostima della protagonista.

Gaia, silenzio rotto su Mida ad Amici 2024/ Crisi prima del serale: "Da quando é finita con lui..."

Eppure agli esordi all’ingresso ad Amici 2024, Lucia Ferrari registrava una performance memorabile, come in particolare accadeva in una esibizione dalle vibes Urban sulle note del tormentone di fama global di Britney Spears, Hold It against me.

“É che mi sono delusa tanto – ammette intanto tra le lacrime la ballerina, ancora inconsapevole che alle registrazioni della terza puntata del serale di Amici 2024 finirebbe a rischio eliminazione -, avevo aspettative troppo alte e il sogno di farcela lo voglio troppo portare fino alla fine”.

Pronostico ballottaggio Amici 2024: eliminata Lucia o Sofia/ Squadra Emanuel Lo-Cuccarini si é dimezzata?

“Cucciola non possiamo farci calcoli- é la presa di posizione che assume la confidente Gaia De Martino , che quindi supporta una Lucia Ferrari in preda alla crisi profonda, che potrebbe preludere all’eliminazione dell’italo-americana ad Amici 2024-, e non possiamo fare niente se non pensare di dare il massimo”.

Lucia Ferrari é la nuova eliminata ad Amici 2024?

Ma non é tutto. In un certo senso le dinamiche di Amici hanno contribuito a distruggere l’autostima di Lucia Ferrari, al di là della promozione nella scuola in suo favore da parte di Emanuel Lo. E quella con Gaia che supporta la potenza americana della danza americana é un’immagine piuttosto singolare e spiazzante: “Il cerchio si stringe e sei un talento disarmante e lo dice anche Emanuel Lo…dai il cuore sul palco”. Il consiglio spassionato non riesce a fortificare Lucia Ferrari nello spirito di vincere più che di partecipare: “come faccio se io in primis non ci credo. Sono sempre stata bene e meglio sul palco e ora ci sto male.”.

Incidente Gaia durante registrazione serale Amici 2024: infortunio al piede/ Furia dei fan: "Studio a pezzi"

Se per il gradimento dell’occhio spettatore negli studi Elios Lucia Ferrari é quarta classificata, e quindi in questo senso lei sarebbe data per favorita al salvataggio del suo talento contro il penultimo posto della rivale, Sofia Cagnetti potrebbe d’altra parte rivelarsi salva al ballottaggio previsto tra le due ballerine. Questo, proprio per la crisi di autostima che ora investe Lucia e che potrebbe spingere i giudici del serale a votare per la sua uscita di scena perché emotivamente sofferente e non al massimo delle forza psicofisica.

Lucia, Petit e Marisol, una gara speciale, il compleanno di Lil Jolie… Clicca qui e rivedi insieme a noi la puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/GzBnsHR9Zk — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 5, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA