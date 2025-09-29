Chi è Lucia Forte, la AD di Oropan Spa, l'azienda che si occupa di panificazione ad Altamura? Esporta i suoi prodotti in 26 Paesi nel mondo!

CEO di Oropan e “Manager del pane”, Lucia Forte è la nuova protagonista di Boss in Incognito nella terza puntata. L’AD di Oropan Spa, azienda di pani, si descrive sui propri canali social come portavoce della tradizione della panificazione altamurana “e l’eccellenza del food “Made in Italy” in 26 paesi”. “La mia filosofia si basa sulla fusione di tradizione e innovazione” spiega ancora Lucia Forte, che nel suo lavoro da dirigente cerca di mescolare vecchio e nuovo, in modo tale da valorizzare il prodotto simbolo del territorio, con un’attenzione importante anche all’ambiente.

Lucia Forte, infatti, con i suoi collaboratori è sempre alla ricerca di metodi e soluzioni che possano migliorare la qualità dei prodotti, riducendo l’impatto ambientale. Oropan Spa è un’azienda pugliese, e più precisamente di Altamura, leader nel panorama dei prodotti da forno. Quotidianamente Lucia lavora per valorizzare il territorio e i suoi sapori, cercando proprio il giusto equilibrio tra le tradizioni e l’innovazione.

Lucia Forte, AD di Oropan Spa: è anche presidente del Consorzio!

Lucia Forte non è attenta solamente alla qualità e allo sviluppo del suo lavoro e della sua azienda: l’AD di Oropan SPA è sempre in prima linea anche per affrontare temi importanti come la parità dei diritti tra uomo e donna, sul lavoro e non solo, e per sostenere la ricerca. Una professionista che dunque è impegnata in vari contesti.

Da tempo, Lucia Forte, AD di Oropan Spa, è stata inoltre nominata (e poi confermata) nel ruolo di Presidente e legale rappresentante del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Pane di Altamura a Dop. Lucia Forte, dunque, non soltanto gestisce egregiamente la Oropan SPA, l’azienda di famiglia che porta avanti insieme ai fratelli Daniele e Francesco, commerciando in 26 Paesi differenti, ma rappresenta anche una figura in grado di valorizzare e tutelare l’eccellenza del pane di Altamura nel mondo.

