Scoppia la lite tra Francesco S. e Lucia a Uomini e Donne: lui vorrebbe uscire dal programma con lei, la dama accetta l'arrivo di Mauro

Scontro tra Lucia e Francesco S. nel corso della puntata di Uomini e Donne del 2 dicembre 2025, nata dalla chiara differenza di sentimenti tra i due. Se il cavaliere è molto preso e vorrebbe addirittura lasciare il programma insieme a lei, la dama non è affatto sulla stessa linea e, anzi, desidera conoscere altre persone. Una rivelazione che Lucia ha fatto proprio nella nuova puntata, dopo le ultime ammissioni di Francesco.

Nicole Belloni litiga con Flavio e lascia Uomini e Donne: "Non ti piaccio"/ Gesto a sorpresa di Ciro Solimeno

“Ho conosciuto altre cose di lei di cui non ero a conoscenza. – ha esordito il cavaliere – Lei ha molta diffidenza verso gli uomini, ed è molto lenta nel conoscerli. Questo mi ha un po’ frenato ma il mio pensiero rimane lo stesso: vorrei uscire con lei dal programma.”, ha spiegato.

Per Lucia arriva Mauro e scatena la reazione di Francesco S.: lite a Uomini e Donne

Lucia ha quindi rivelato di non essere pronta ad uscire con lui da Uomini e Donne, anche perché i loro sentimenti corrono ad una velocità differente. Motivo per il quale, quando Maria De Filippi ha annunciato alla dama che è arrivato per lei un nuovo cavaliere, Mauro, lei ha deciso di conoscerlo. Una scelta che ha scatenato l’ira di Francesco: “Devi essere coerente con quello che fai, per un mese siamo andati a 100 all’ora…”, ha tuonato il cavaliere, senza però smuovere di un millimetro Lucia. “Io devo sentirmi libera, voglio conoscere altre persone”, ha dichiarato, conoscendo dunque il nuovo cavaliere.

Uomini e Donne, anticipazione registrazione 2 dicembre 2025/ Flavio Ubirti pronto alla scelta? Gemma in crisi