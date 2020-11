Lucia Gravante, sorvegliante de Il Collegio: “Nessun copione”/ “I ragazzi abituati..”

Lucia Gravante è la temutissima sorvegliante de Il Collegio 2020 che è tornato in onda martedì 27 ottobre, con la quinta edizione che ha catapultato i ragazzi della classe nel 1992. Ospite della scorsa puntata di TvTalk, Lucia Gravante ha risposto ad una domanda che il pubblico del docu-reality di Raidue si pone dalla prima edizione. All’interno de Il Collegio, i ragazzi appaiono a loro agio davanti alle telecamere dando vita a momenti esilaranti con durissime discussioni e siparietti che danno vita anche a polemiche e critiche, ma quello che accade è reale o è frutto di un copione che i ragazzi studiano e seguono alla lettera? A sciogliere tutti i dubbi è Lucia Gravante la quale, ai microfoni di TvTalk, assicura come tutto ciò che accade all’interno de Il Collegio è reale e non c’è nessun copione.

LUCIA GRAVANTE, LA SORVEGLIANTE DE IL COLLEGIO SVELA LA VERITA’

Tutti i ragazzi che partecipano a Il Collegio, pur essendo abituati a stare al centro dell’attenzione, non sono attori e non seguono alcun copione. Lo conferma la sorvergliante Lucia Gravante. “Molti pensano che recitino, ma allora io dico che avremmo una generazione di premi Oscar”, ha spiegato Lucia Gravante che è un attrice e che ha recitato in fiction importante “Sospetti”, “Carabinieri” e “Baciamo le mani”. “La realtà è che sono ragazzi talmente abituati a stare davanti allo schermo e fanno tutto con estrema naturalezza”, ha aggiunto la Gravante che ha anche spiegato come, al posto dei ragazzi, non avrebbe mai avuto il coraggio di partecipare ad un programma televisivo come Il Collegio. “Ero troppo timida per essere una collegiale”, ha concluso.



