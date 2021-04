Lucia Grieco, Ciao Darwin Giovani vs Mature/ Prova di coraggio choc, pipistrello la attacca e..

Urla e pipistrelli è quello che attende questa sera Lucia Grieco durante la prova di coraggio in scena questa sera nella puntata in replica in Ciao Darwin Giovani vs Mature. Da una parte le giovani dall’altra le mature e in mezzo proprio la rumorosa Lucia Grieco pronta a scendere in pista con la sua gonnellina di pelle rossa e un reggiseno pronto a coprire le sue grazie. Davanti a lei il peggio: topi, serpenti, pipistrelli e insetti e questo non farà altro che intimorire la concorrente che ci intratterrà con alta tensione e un siparietto tutto da ridere (e da urlare). La concorrente dovrà recuperare una serie di oggetti ‘preziosi’ da dentro alcune cabine in cui sono inseriti degli animali e, quindi, insetti e serpenti in una e poi pipistrelli pronti a volare e attaccarla in un’altra.

Proprio a quel punto, soprattutto per via delle sue urla assordanti, che i pipistrelli nella teca hanno iniziato a volare fino a quando uno di loro non si è posizionato, ad ali paerti, sul suo volto. A quel punto la giovane Lucia Grieco, senza mai smettere di urlare, ha tirato via dal volto l’animale per poi sfilarsi dalla teca e lasciarsi consolare da Paolo Bonolis. Ma chi è Lucia Grieco? Molti di noi non conoscevano la salernitana che ha preso posto alla Prova di coraggio di Ciao Darwin Giovani vs Mature ma siamo sicuri che nella sua zona è molto nota proprio per via della sua voglia di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo. Originaria di Battipaglia, Lucia Grieco, classe 1993, fa la modella ed è stata protagonista ormai cinque anni fa, della tappa di Miss Sud Italia. La sua è quindi voglia di apparire e di farsi notare? Siamo sicuri di sì ma a differenza di altre colleghe, anche partecipanti al suo programma, sembra proprio che le cose non saranno molto semplici.

