Questa sera la complessa vicenda dei gemelli di Cutro tornerà protagonista del programma Storie di Sera condotto – come di consueto – da Eleonora Daniele nella seconda serata di Rai 1 con la testimonianza inedita di Francesco e Filomena Oliverio che sono i fratelli dei due gemellini che da ormai più di 30 anni si battono per ottenere una qualche verità sull’accaduto, fino ad ora – purtroppo – senza successo: assieme a loro spiritualmente ci saranno anche Lucia Iefalo Maviglia e Giovanni Oliverio che per i gemelli di Cutro erano (o meglio, sarebbero stati) la madre e il padre, entrambi deceduti da parecchio tempo senza mai vedere neppure un barlume di giustizia.

Elena Barolo a The Couple: "Laura Maddaloni? Spigolosa, ti squadra"/ Lei: "Non hanno capito niente!"

Prima di arrivare alle figure dei genitori e dei fratelli dei gemelli di Cutro vale la pena ricordare brevemente la vicenda, precisando che in ogni caso la trovate dettagliata in altri articoli simili a questo: tutto iniziò nel 1970 quando i due neonati vennero al mondo all’ospedale di Crotone, venendo dichiarati ‘nati morti’ qualche giorno più tardi (dopo essere stati inizialmente dichiarati vivi e in perfetta salute); per poi sparire nel nulla senza che nessuno abbia mai visto i corpi, potuto celebrare il funerale e trovato alcuna traccia della loro esistenza nei registri comunali e cimiteriali.

Gemelli di Cutro, adozioni a pagamento e mafia dietro la scomparsa?/ "Scoperto traffico di neonati rapiti"

Chi sono i genitori e i fratelli dei gemelli di Cutro: Lucia Iefalo, Giovanni, Francesco e Filomena Oliveiro

Una vicenda complessa e che a lungo è rimasta solamente un grosso dubbio inespresso nella mente della madre dei gemelli di Cutro – appunto, Lucia Iefalo Maviglia – che in quegli anni non poté neppure confrontarsi con il marito Giovanni Oliverio dato che questi al momento del parto si trovava in carcere: non sappiamo nulla sulla loro vita privata, né sulle accuse che hanno portato l’uomo in prigione, salvo il fatto che la madre dei piccoli morì nel 1996 poco prima che la prima indagine venne archiviata.

Anna, chi è la mamma Irma Testa? "A 15 anni le ho detto di essere gay"/ "Come ha reagito? Ha detto che..."

A portare alla luce la vicenda dei gemelli di Cutro fu proprio Francesco Oliverio che – incuriosito dai racconti della madre negli anni ’90 – indagò scoprendo alcune incongruenze sui documenti ufficiali dei suoi fratelli e dal quel momento non ha mai smesso di cercare la verità assieme alla sorella Filomena: ad oggi la loro teoria (purtroppo non suffragata da alcuna reale prova) è che i gemelli di Cutro vennero venduti ad una qualche tratta di esseri umani finendo in chissà quale città del mondo.