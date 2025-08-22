Lucia Ilardo e Mario Cusitore stanno insieme? L'ex di Temptation Island e il cavaliere di Uomini e Donne avvistati insieme a Ischia

Cosa ci fanno Lucia Ilardo e Mario Cusitore insieme in una località di vacanza? È questo che il popolo del web si sta chiedendo di fronte all’ultima segnalazione sull’ex cavaliere di Uomini e Donne e una delle fidanzate più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island. Sì, perché Lucia e Mario sono stati avvistati fianco a fianco nella bella cornice dell’isola di Ischia.

Stando a quanto segnalato da Lorenzo Pugnaloni, i drammi di Temptation Island non sarebbero finiti. “Alcune ragazze mi hanno riferito di aver visto LUCIA e MARIO CUSITORE (di UeD) ieri a Ischia, in un bar/discoteca. – si legge nella segnalazione pubblicata su Instagram dalla fonte, che continua svelando che – Chi li ha visti mi informa che lui avrebbe scherzato con lei facendo un po’ il piacione come se volesse a tutti i costi creare un inciucio”.

Lucia Ilardo e Mario Cusitore, cos’è successo a Ischia tra l’ex di Temptation Island e il cavaliere di Uomini e Donne

Mario Cusitore, stando dunque alla segnalazione, ha tentato un approccio con la bella Lucia, facendo con lei “il piacione”, ma, a quanto pare, la Ilardo avrebbe rifiutato le sue avances, “Chi li ha visti mi informa anche di aver sentito Lucia dirgli di no – scrive Pugnaloni, che conclude spiegando che l’ex fidanzata di Rosario – non voleva in nessun modo dargli corda, dicendo che lei ha già ‘i suoi problemi” da risolvere.” A quel punto, l’argomento pare sia diventato proprio Rosario: Lucia avrebbe mostrato a Mario dei messaggi. Successivamente, Mario le avrebbe chiesto più volte “ma tu lo ami?”, riferito a Rosario, e lei avrebbe dissimulato, mostrandogli qualcosa ancora sul cellulare. Infine, lui avrebbe iniziato a parlare con una zia di Lucia mentre lei sarebbe rimasta in disparte. Dunque, nulla sarebbe accaduto tra Lucia e Mario, ma pare che la storia con Rosario non sia davvero giunta al capolinea.