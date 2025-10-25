Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sono tornati insieme? La nostalgia sui social: "Mi manchi come l'aria"

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi stanno ancora insieme? La vita ha portato i due ad allontanarsi negli ultimi tempi, anche se la donna ha mostrato una certa nostalgia e non ha avuto vergogna di evidenziarla, di recente la ragazza ha postato una storia su Instagram nella quale senza troppi giri di parole: “Mi manchi come l’aria”.

Andrea Roncato, dall'ex moglie Stefania Orlando alla compagna Nicole Moscariello/ "L'età non conta"

Un messaggio semplice e diretto, in grado di arrivare al cuore sia del ragazzo che dei fan che hanno visto sbocciare la relazione tra di loro, apprezzata dal pubblico di Canale Cinque a Temptation Island. Vedremo se ci sarà ancora occasione di rivederli insieme, pare che di recente la ragazza abbia tentato di riavvicinarsi a Rosario Guglielmi, anche se non è dato sapersi se tutto ciò sia bastata per far scattare nuovamente la fiammella.

Tiberio Timperi, dall'ex moglie Orsola Gazzaniga alla nuova compagna/ "E' una donna che non vuole visibilità"

Lucia Ilardo aveva raccontato riguardo a Rosario: “Non ci seguiamo sui social. Ho deciso per mia scelta di bloccare qualsiasi suo account, non sono pazza, non sono matta, un giorno magari vi spiegherò il perché” le parole della ragazza che non sembra aver superato il sentimento per l’ex fidanzato. La vita riuscirà a rimetterli insieme?

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi tornano insieme? Cosa è accaduto con il tentatore

L’ex coppia di Temptation Island ha deciso di allontanarsi negli ultimi tempi, ma non sembra ancora scritta la parola fine al loro rapporto. Lucia Ilardo si è avvicinata al single Andrea dopo Temptation Island, e con il ragazzo Lucia ha voluto fare un tentativo per capire alcune cose riguardo alla natura del suo interesse per Rosario Guglielmi:

Giovanni Pernice: anni, altezza e quando si sposa con la fidanzata Bianca Guaccero?/ "Proposta in arrivo"

“Sono stata a letto con lui perché volevo capire che cosa provavo per Rosario” ha raccontato Lucia Ilardo. Ma quanto accaduto tra di loro non sembra aver eliminato il sentimento per l’ex fidanzato, tra i due c’è ancora qualcosa e soprattutto ci sono dei margini di riconciliazione?