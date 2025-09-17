Lucia Ilardo smentisce di essere stata contattata dalla redazione di Uomini e donne per corteggiare l'ex fidanzato Rosario: la replica alle indiscrezioni

Rosario Guglielmi via da Uomini e donne: la rivelazione di Lucia Ilardo

Terremoto a Uomini e donne, dove i colpi di scena sono subito protagonisti nella registrazione del 16 settembre 2025. Il trono di Rosario Guglielmi, annunciato durante Temptation Island e poi… e poi..., è già al capolinea complice una clamorosa dichiarazione della sua ex fidanzata Lucia Ilardo, con la quale ha partecipato al reality dei sentimenti di Canale 5 per poi lasciarsi non senza strascichi polemici.

Secondo le anticipazioni di Lollo Magazine, infatti, Lucia Ilardo avrebbe ricevuto da parte della redazione di Uomini e donne l’invito a scendere nel parterre per diventare corteggiatrice di Rosario. Il ragazzo, però, si sarebbe rifiutato di fronte a questa ipotesi e così l’ex fidanzata l’avrebbe “smascherato”, rivelando che tra i due ci sarebbero stati momenti di intimità quando lei è andata a casa di Rosario per riprendere le sue cose.

Una rivelazione bomba che, al contempo, ha anche spinto Maria De Filippi a prendere un’importante decisione: interrompere il trono di Rosario, considerato che tra i due la storia non pare ancora del tutto conclusa. Una decisione clamorosa, sulla quale è intervenuto anche l’ex tentatore Andrea Marinelli, che a sorpresa ha difeso Rosario e attaccato Lucia.

Il risvolto del trono di Rosario a Uomini e donne ha avuto dunque un esito clamoroso. Tuttavia, di fronte alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Lucia Ilardo ha preso parola per dire la sua versione dei fatti e smentire categoricamente di essere stata invitata dalla redazione a corteggiare l’ex fidanzato. “Buongiorno a tutti. Voglio prendere la parola in merito ad alcune notizie che sto leggendo su pagine social e blog“, ha così esordito in un video sulle Instagram stories.

L’ex fidanzata di Rosario ha poi continuato: “Si è parlato del fatto che avrei ricevuto una proposta da parte della redazione per scendere a corteggiare Rosario. Ci tengo a essere molto chiara: non ho ricevuto nessuna comunicazione, nessun invito e nessuna proposta da parte della redazione. Anche perché io in primis ho scoperto della volontà di Rosario di accettare il trono dalla messa in onda della puntata di Temptation Island“.