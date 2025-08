Lucia Ilardo, dopo l'addio a Rosario e la fine di Temptation Island 2025, pizzicata insieme a tre tentatori.

Lucia Ilardo è stata una delle grandi protagoniste del gran finale di Temptation Island 2025. Dopo aver svelato di aver organizzato uno scherzo a Rosario mettendosi d’accordo con il tentatore Andrea per scatenare la gelosia del fidanzato, Lucia ha ammesso di aver sentito e visto il tentatore Andrea scatenando la dura reazione di Rosario che ha così deciso di mettere fine alla relazione. Un epilogo inaspettato che il pubblico, dopo il falò di confronto finale, non si aspettava.

Se di Rosario, dopo Temptation Island 2025, almeno per il momento, non ci sono nuove notizie, così non è per Lucia Ildardo. L’ex fidanzata di Rosario, infatti, è al centro di numerose segnalazioni secondo le quali, oltre ad Andrea, avrebbe visto anche altri tentatori.

Lucia Ildardo: la segnalazione sui tentatori dopo Temptation Island 2025

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, conclusa l’avventura nel villaggio di Temptation Island 2025, Lucia Ildardo avrebbe mantenuto i contatti con i ragazzi single come, del resto, aveva confessato a Filippo Bisciglia parlando di una chat whatsapp creata con i vari tentatori. Oltre ad aver rivisto Andrea con cui c’era stato l’avvicinamento nel villaggio ma anche con Francesco (che nel villaggio si era avvicinato a Valentina) e Salvatore. Con quest’ultimo, inoltre, pare che sia stata avvistata da sola.

Anche Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su Lucia in cui si sottolinea come tutto sia fatto “per hype”. Quel che è certo, al momento, è che tra Lucia e Rosario non c’è stato più alcun ritorno di fiamma.