Lucia Ilardo, bugie e tradimenti dopo Temptation Island: spunta un nuovo video con Andrea. Rosario non perdona.

Dopo Temptation Island Lucia Ilardo non si è trattenuta dal mostrarsi in pubblico con altri tentatori, e i fan l’hanno subito beccata facendo due più due: ormai Rosario è solo un lontano ricordo. Il fidanzato, deluso dalle bugie di lei, che aveva incontrato in gran segreto il tentatore Andrea Marinelli, aveva dichiarato di non fidarsi più di lei considerandola una bugiarda. Pare infatti che dopo il reality Lucia Ilardo avesse cambiato (stranamente) idea sull’andare a convivere quando invece era stata lei per anni ad insistere.

Maria Concetta choc dopo Temptation Island 2025: "Tradita più volte da Angelo"/ Come ha scoperto tutto

“Dopo la fine del programma lei mi ha scritto e ci siamo visti in una città neutra, per mantenere la riservatezza e capire se tra noi potesse nascere qualcosa di reale” aveva spiegato il tentatore Andrea, “All’inizio mi sono fidato di lei, ma poi ho capito che sbagliavo e non voglio far parte di un gioco suo, un vortice di bugie. Se Rosario vuole può contattarmi, io resto a disposizione”. In seguito alle sue dichiarazioni, Rosario lo aveva chiamato ricevendo conferma di tutto. Chiaramente, la coppia si è immediatamente separata.

Alessio chiede scusa a Sonia: tornano insieme dopo Temptation Island 2025/ Lei: "Non ho perdonato ma lo amo"

Lucia Ilardo, il video che svela tutto: ecco cosa fa dopo Temptation Island

Il video incriminato su Lucia Ilardo accerta il fatto che Rosario è ormai il passato. A lanciare l’ultima notizia è Lorenzo Pugnaloni che ha pubblicato ben due foto (frame di un video), una dove si vede la ragazza insieme a Francesco Farina, tentatore che aveva corteggiato Valentina, mentre una foto successiva la ritrae in un centro commerciale con il single Salvatore Guida.

Appena dopo la pubblicazione delle immagini, Lorenzo Pugnaloni ha anche confermato che Rosario non è mai tornato da Lucia Ilardo: “Lei e Rosario sono ancora separati, non sono più tornati insieme. Lei sente ancora Andrea, il suo tentatore”. In tutto ciò, una seguace del magazine Biccy ha mandato una segnalazione dicendo di aver visto Francesco e Salvatore insieme in un centro commerciale con Lucia: “Li hanno notati in tanti, ma ridevano e scherzavano come amici, non c’era nulla di strano, sono stati tutti e tre insieme per negozi. Rosario non c’è mai stato, era solo lei con gli altri due single”. Qualcosa bolle in pentola?

Sarah di Temptation Island 2025 prossima tronista di Uomini e Donne?/ "È la nuova Martina De Ioannon"