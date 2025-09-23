Durante il confronto a Uomini e Donne, Lucia Ilardo svela tutti i dettagli dell'ultimo incontro con Rosario Guglielmi.

Confronto senza esclusioni di colpi quello tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi nella puntata di Uomini e Donne del 23 settembre 2025. Maria De Filippi fa entrare prima Lucia per poi mandare in onda una serie di filmati in cui viene riassunta “Per Rosario, il trono è l’ambizione di una vita. Vuoi aggiungere qualcosa?”, chiede Lucia a Rosario mostrando molto risentimento. “Credo che Cristiana e Flavio abbiano fatto un video di presentazione svelando cosa vorrebbero da questo percorso e quindi ti chiedo come ti presenteresti?”, chiede Lucia. “Non ho deciso io di chiudere la relazione”, risponde Rosario infastidito dall’atteggiamento di Lucia.

“Sei sicuro di non essere stato tu a chiudere la relazione? Secondo te meritavo una convivenza ottenuta in quel modo? Io ho sentito dei capanni in cui tu mettevi in discussione i tuoi sentimenti. Cos’è cambiato quando siamo tornati a casa?”, chiede Lucia che poi svela come, dopo poco la fine del programma, Rosario abbia chiamato il manager per organizzare una serata in Calabria.

Lucia Ilardo e l’incontro intimo con Rosario Guglielmi: rivelazione a Uomini e Donne

“Sei andato in Calabria dopo la notte trascorsa insieme. Sei stato con altri volti dello spettacolo perché dovevi capire il meccanismo“, sbotta Lucia Ilardo le cui parole attirano l’attenzione di Maria De Filippi. “Tu dubiti che lui sia pronto per il trono. Pensi che la sua intenzione di andare a convivere non sia vero e sei convinta che il tradimento con il single sia dovuto al suo atteggiamento”, spiega la conduttrice. “Adesso perché mi dici che non è pronto?”, chiede Maria che poi prosegue nella sua indagine. “Dopo che lui trascorre il Ferragosto con una ragazza, realizzo di aver paura di perderlo”, dice Lucia. “Siete stati insieme altre volte?”, chiede Maria.

“Sì, quando sono andata a casa sua per le valigie. Quella sera mi sono fermata a dormire a casa sua. E’ successo anche tre giorni fa, dopo l’ultima registrazione di Temptation“, svela Lucia lasciando tutti senza parole. Di fronte alla rivelazione di Lucia, Rosario si innervosisce e Maria interviene: “Abbassa i toni, è la stessa ragazza con cui sei stato tre giorni fa”, dice la padrona di casa. “Rosario, come si fa a sedersi là? Io ho capito che parli di una passione, di un’attrazione più che di un sentimento. Io non credo che chi si sieda là sia un missionario, ma è successo tre giorni fa con una relazione di due anni. Non possiamo ridurla ad una serata. Tu dovresti riflettere”, conclude la conduttrice.