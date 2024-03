Lucia Mandarini, chi è la moglie di Gigio Morra morto a 78 anni/ Carriera e vita privata dell’attrice

Gigio Morra, chi è la moglie Lucia Mandarini: anche lei attrice

Ieri ha colpito tutti la morte di Gigio Morra, attore di cinema e televisione noto soprattutto per il ruolo di Peppino Canfora in Un posto al sole ma che nel corso di più di cinquant’anni di carriera ha recitato in molte fiction di successo da Distretto di Polizia a Imma Tataranni passando per Doc Nelle tue mani. È morto a 78 anni e la prima a dare la notizia della scomparsa è stata la consorte Lucia Mandarini, chi è la moglie di Gigio Morra?

Sulla vita privata e carriera della moglie di Gigio Morra, Lucia Mandarini, le informazioni sono molto scarne. È noto che è anche lei attrice, soprattutto di teatro, ed ha condiviso gran parte della sua vita al fianco dell’attore. Non è chiaro però da quando tempo erano sposati ne se avevano dei figli. Entrambi, infatti, sono sempre stati molto riservati ed attenti alla propria privacy. Anche sui social non sono presenti foto o post che lasciano trasparire qualche dettaglio in più su di loro.

Gigio Morra, morto l’attore di Un posto al sole: la dedica della moglie Lucia Mandarini

Nell’annunciare la morte del marito Gigio Morra, Lucia Mandarini è riuscita a superare la nota riservatezza per esprimere tutto il suo dolore: “Il mio amore mi ha lasciato. Era un uomo dolce gentile e un grande attore. Mi ha lasciato nella più grande disperazione. Ti amerò per sempre.” Il post immediatamente è stato raggiunto da commenti di cordoglio e dolore non solo da parte delle persone comuni ma anche di amici e colleghi volti noti.

Uno dei messaggi più toccanti è quello di Marisa Laurito ai social ha affidato il suo commosso ricordo di Gigio Morra: “Ciao topolino, amico mio carissimo, quanti ricordi… Caro Gigio vola con la tua ironia e eterna leggerezza, segno di grande forza di vivere. Sei nel mio cuore e ci ritroveremo: apparecchia la tavola e aspettaci”. Anche il Maestro Nicola Piovani lo ha voluto ricordare su X (ex Twitter): “Addio a Gigio Morra! Chi lo ha visto in teatro sa che grande artista era. Fai un sereno viaggio, carissimo Gigio!”.

