Lucia Martella e Diana Del Bufalo, ex fidanzate Edoardo Tavassi/ “Per me è un angelo”

Lucia Martella e Diana Del Bufalo, le note ex di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi è in gara a “L’Isola dei Famosi 2022” con la sorella Guendalina. In passato il videomaker ha avuto una lunga relazione con Lucia Martella. Lei è stata la sua fidanzata storica. Successivamente, il romano ha iniziato una storia d’amore con la nota Diana Del Bufalo, iniziata grazie ad amicizie comuni nel 2020. I due hanno vissuto un’appassionante love story giunta al capolinea però nell’ottobre dello stesso anno. Questo non significa che tra i due non sia rimasto un affetto che sono in molti a ritenere dolcemente “sospetto”: continuano a frequentarsi, come dimostrano le storie dei loro seguitissimi profili Instagram e, nonostante la rottura, sembra non essere rimasta alcuna ruggine. Tra l’altro, Diana Del Bufalo recentemente ha partecipato alla seconda edizione di “LOL – Chi ride è fuori“.

Edoardo Tavassi 'invecchia' nell'attesa dell'Isola dei Famosi/ Mistero sull'arrivo

Le parole di Diana Del Bufalo dopo la fine della storia con Edoardo Tavassi

Dopo la rottura Diana Del Bufalo ha voluto pubblicare una story su Instagram spendendo paroli importanti per Edoardo Tavassi: “Per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. È come se qualcuno me lo avesse mandato. Lo scambio energetico e spirituale che ci siamo dati, è una cosa che va oltre la materia… è qualcosa che sta su, non so perché proprio su, ma la sento in alto. Le persone non entrano mai a caso nella propria vita, MAI… Non direi che la nostra storia sia finita, niente finisce. Direi piuttosto che le cose si muovono, fluiscono e posso dire con grande certezza che lui sia diventato un enorme punto di riferimento per me ed io per lui”.

LEGGI ANCHE:

EDOARDO TAVASSI E GUENDALINA TAVASSI, PERCHÈ NON CI SONO ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2022?/ Federico Perna svela...Edoardo Tavassi e Guendalina Tavassi, perché non ci sono all'Isola dei Famosi 2022?/ Quando arrivano

© RIPRODUZIONE RISERVATA