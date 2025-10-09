Lucia Mascino, dagli esordi di carriera al successo, le delusioni professionali e sentimentali: "Il no che mi ha fatto davvero male..."

La carriera e la vita privata di Lucia Mascino non hanno mai seguito un binario lineare o ben preciso. La classe 1977 marchigiana ha esordito nel mondo dello spettacolo, a teatro, nel 1997, quando aveva già compiuto ventiquattro anni e non prendeva in considerazione l’idea di intraprendere la carriera di attrice. “Non era tra i miei progetti”, ha confidato in una intervista pubblicata su Confidenze. Ad un certo punto, però, Lucia Mascino ha capito di aver trovato la sua strada: “Avevo capito che il teatro era la mia aria, il mio ossigeno, univa l’emotività e la creatività che avevo dentro. Recitare è il mio Metaverso”.

Nel corso della sua carriera, Lucia Mascino ha lavorato con tanti registi, tra cui il suo ‘idolo’ Nanni Moretti. Con il regista di Caro Diario, ha collaborato ad Habemus Papam, ottenendo una piccola parte che però non l’ha soddisfatta fino in fondo. “Pensavo di poter appartenere al suo cinema ma poi feci un ruolo minuscolo. Mi aspettavo un’occasione vera”, ha detto l’attrice.

Lucia Mascino è single o ha un fidanzato? “Per me l’amore è una cosa problematica”

Anche la vita sentimentale non è stata all’altezza delle sue aspettative, eppure Lucia Mascino continua a tenere aperte le porte del cuore. L’attrice è pronta a mettersi in gioco in amore, nonostante le delusioni del passato. Oggi però non sembra esserci nessun fidanzato nella sua vita, come si evince da alcune sue uscite pubbliche.

“L’amore è sempre stato problematico ma sicuramente ne ho un grande bisogno”, ha detto Lucia Mascino. Anche sbirciando in rete non si trovano riferimenti che possano fare pensare alla presenza di un compagno nella sua vita. Da questo punto di vista, ad oggi, tutto tace.

