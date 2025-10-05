Lucia Mascino è single o fidanzata? L'attrice protagonista nella fiction La Ricetta della Felicità si racconta tra carriera e vita privata

Dal cinema alla tv, Lucia Mascino è una delle grandi protagoniste del mondo della recitazione nostrano. Protagonista della fiction in onda su Raiuno, La Ricetta della Felicità, assieme alla collega Cristiana Capotondi, l’attrice ha parlato di famiglia allargata e solidarietà femminile in una intervista rilasciata a FQ Magazine. Temi ricorrenti nella suddetta serie che la vede appunto tra le protagoniste. “La famiglia allargata è la rete, la comunità. Come nei quartieri romani dove ritrovo una rete effettivamente, che è una cosa meravigliosa”, spiega convinta Lucia Mascino.

Vitantonio Lombardo, chi è lo chef stellato che ha perso 60 chili/ "Mi strafogavo e ho rischiato di morire"

L’attrice è fortemente concentrata sul suo lavoro in questo periodo. Da tempo, a quanto pare, ha chiuso con l’amore, dopo alcune esperienze deludenti del suo passato. “L’amore è sempre stato problematico. Sicuramente ne ho un grande bisogno. Da ragazza avevo timore e pudore di innamoramento e sessualità. Non ero disinvolta”, ha confidato in una intervista rilasciata la magazine Confidenze.

Giovanni Pernice/ Ballando con le Stelle e l'amore per la fidanzata Bianca Guaccero: "La conquistai così..."

Lucia Mascino tra tv, carriera e vita privata: “Non ho un fidanzato, ma non ho nulla contro chi si sposa”

“Sono signle, ma non ho niente contro i matrimoni, anzi. Ci vado con piacere e mi commuovo…”, ha dichiarato Lucia Mascino. Che spiega di aver chiuso una relazione durata dodici anni, proprio dopo aver appreso che nessuno dei due avrebbe voluto compiere il passo del matrimonio. “Ho difficoltà con le chiusure e ho impiegato altri tre anni per dire basta….”, confida candidamente l’attrice.

Alessandro Michieletto a Verissimo: "Sono andato via di casa presto e ho sofferto"/ "Ora sono un uomo maturo"

Per quanto concerne la carriera, al di là dell’ultimo lavoro con la Capotondi, Lucia Mascino è stata di recente tra le protagoniste della serie di successo in onda su Sky, “I delitti del BarLume”, ma anche in uno degli ultimi film “Il grande giorno” di Aldo, Giovanni e Giacomo.