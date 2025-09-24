Lucia Mascino, ospite oggi a La Volta Buona, si è raccontata tra carriera e la miniserie ‘La Ricetta della Felicità’ con Cristiana Capotondi.

Presentata come un’attrice dai mille volti, ed è forse la migliore delle etichette per rappresentare la prestigiosa e talentuosa carriera di Lucia Mascino. La sua avventura artistica è scandita da molteplici ruoli, talvolta vicini per caratteristiche e altre volte diametralmente opposti. La sua maestria risiede proprio nella credibilità che trasferisce, frutto anche delle molteplici esperienze vissute e dei ‘grandi’ incontrati lungo il cammino. Ospite oggi a La Volta Buona, si è espressa in particolare su due figure fondamentali e che rappresentano in un certo senso i due poli della sua formazione. “Com’è stato lavorare con Christian De Sica e Nanni Moretti? Con quest’ultimo ho vissuto un sogno, sono cresciuta con i suoi film. Era un ruolo piccolo, avevo letto il copione, ma quando conosci il cinema di qualcuno e incontri proprio quell’autore è un onore enorme”.

Approfondendo invece il rapporto sul set e anche umano con Christian De Sica, Lucia Mascino ha spiegato: “Per quanto riguarda Christian è venuto lui nel mio mondo; si è allontanato dal suo percorso e ci siamo davvero tanto trovati. Gentilissimo, consigli, inviti a cena; un uomo elegante. In scena mi sono trovata benissimo”.

Lucia Mascino a La Volta Buona, il videomessaggio di Cristiana Capotondi: “Grazie a ‘La Ricetta della Felicità’ ho trovato un’amica…”

L’intervista a La Volta Buona si sposta poi verso l’imminente impegno di Lucia Mascino; protagonista con Cristiana Capotondi ne La Ricetta della Felicità, miniserie in onda da domani – 25 settembre 2025 – su Rai Uno. “Il rapporto sul set con Cristiana Capotondi? E’ stata di un solidale, di una generosità, quasi inaspettata. Quando l’ho vista la prima volta pensavo che fossimo di due mondi diversi, ci siamo conosciute pian piano”

Dopo le prime parole di Lucia Mascino, arriva proprio un tenero videomessaggio di Cristiana Capotondi: “Ci sarebbero tante cose da raccontare, per noi è stata una ‘volta buona’ il nostro incontro. Ci speravo da tanto tempo, lei era l’attrice preferita di mio padre. Ci siamo scoperte amiche, molto simili”. Parole al miele da parte della compagna d’avventura ne La Ricetta della Felicità alle quali fa eco proprio l’aggiunta dell’attrice nel salotto de La Volta Buona: “E’ stato un progetto pieno di incontri, lei proprio grande solidarietà; c’era una distanza iniziale ma scandita dal rispetto, poi quindi è nata una grande amicizia. Ma anche la coralità è stata importante, una serie entusiasmante”.