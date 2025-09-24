Lucia Mascino, focus sulla vita sentimentale dell’attrice: attualità ‘off limits’ ma in passato una storia d’amore importante: “Una ferita dolorosa…”.

Una nuova miniserie che la vedere tra le protagoniste, ennesima performance magistrale che la conferma tra i volti più apprezzati del cinema italiano: Lucia Mascino figura nel cast de La Ricetta della Felicità e non manca la curiosità degli appassionati rispetto a quelle che saranno le sfumature del personaggio da lei interpretato. Attrice istrionica e duttile dal punto di vista professionale; potremmo invece definirla ‘ermetica’ in riferimento a ciò che riguarda la sua vita sentimentale. Due emisferi che ha sempre separato evitando che la sua quotidianità finisse nel vortice mediatico. Lucia Mascino ha un compagno o marito? Un interrogativo che intrattiene gli appassionati di gossip e cronaca rosa e che, stando almeno alle dichiarazioni più o meno recenti, trova una risposta più ipotetica che realistica.

In un’intervista rilasciata per il settimanale Confidenze nel 2023, Lucia Mascino ha raccontato di essere single ma con il cuore pronto a mettersi in gioco: “L’amore è sempre stato problematico ma sicuramente ne ho un grande bisogno”. A circa un anno di distanza – sempre parlando al magazine – le cose non sembravano essere cambiate: “San Valentino è una festa commerciale… Però mi regalo almeno un cioccolatino; adoro leggere i bigliettini e sono una gran romantica”. Queste le sue parole in occasione della feste degli innamorati; riferimenti non diretti ma che sembrano alludere all’assenza di un compagno nella sua vita.

Lucia Mascino: “Oggi sono single, ho difficoltà con le chiusure…”

A oggi, data la grande discrezione e riservatezza di Lucia Mascino a proposito dell’amore, non sono reperibili notizie certe a proposito del suo stato sentimentale. L’unica certezza è la centralità nell’amore, soprattutto se si guarda al passato. A Confidenze – sempre nel 2023 – aveva aperto il suo cuore rivelando i particolari della sua storia d’amore più importante: “10 anni fa ho chiuso la mia relazione più lunga; dopo 12 anni ho realizzato che nessuno dei due aveva voglia di sposarsi e a me era mancata una dose di felicità”.

Lucia Mascino sognava e sogna l’amore, una liaison colma di sentimenti con sullo sfondo il tema del matrimonio; aspetti che sembra non aver riscontrato verso il culmine della sua liaison più importante risalente a 10 anni fa. “Ho difficoltà con le chiusure, ci ho messo 3 anni prima di dire basta… La ferita è stata dolorosa, ora sono single”. Oggi, l’attrice sarà tra gli ospiti de La Volta Buona; il talk di Caterina Balivo è spesso terreno fertile per rivelazioni a tinte rosa e chissà che Lucia Mascino riveli la presenza di un possibile nuovo compagno o comunque novità sul suo stato sentimentale.