Da una vita insieme, sempre l’uno al fianco dell’altro, Antonio Rossi e sua moglie Lucia Micheli sono ormai inseparabili. Entrambi ex canoisti e appassionati di sport, si sono avvicinati l’un l’altro in modo naturale, intrecciando le rispettive carriere e unendo anche la propria quotidianità. Lucia Micheli c’è sempre stata per il Antonio Rossi, nel bene ma anche e soprattutto nei momenti più difficili. “Ne abbiamo vissute davvero tante insieme”, racconta lui in una bella intervista rilasciata non molto tempo fa al Corriere della Sera.

Il primo incontro, tuttavia, non avvenne al Villaggio Olimpico, ma al concorso Miss Italia dove lui era presidente della giuria e lei giurata. Scattò la scintilla e da quel giorno Antonio e Lucia si ritrovarono sempre più vicini e affiatati. La moglie, a distanza di anni, confida di essere stata colpita dall’entusiasmo di quel ragazzo e infatti lo stesso Antonio ammette che fu proprio il suo entusiasmo contagioso a conquistarla. “Non ero il più bello, la mia bellezza veniva dall’entusiasmo”, le su parole.

Antonio Rossi, l’ex canoista ricorda quando rischiò il divorzio con la moglie Lucia Micheli

Dal rapporto con la moglie Lucia Micheli alle foto hot a cui Antonio Rossi si prestò per un evento benefico. Sono tanti gli aneddoti del passato sentimentale e non, che lo sportivo ricorda col sorriso stampato sulle labbra. “In realtà era una vendita del cioccolato per beneficenza. Niente di scandaloso: foto solo di busto.”, ricorda ancora.

Poi un episodio assieme a Chechi che rischiò di costargli grossissimo. “Rimanemmo in giro fino alle quattro del mattino, non dormivamo niente. Quella penso sia stata una delle volte in cui sono andato più vicino al divorzio da mia moglie…”, ha accennato con un velo di ironia l’ex canoista.

