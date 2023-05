Lucia Montella, moglie di Demo Morselli/ Manager del marito. La figlia Alisia

Demo Morselli, chi è: carriera e successi in tv

Demo Morselli, insieme a Marcello Cirillo, sarà ospiti di Serena Bortone per la puntata di “Oggi è un altro giorno” in onda oggi, mercoledì 24 maggio, in diretta dalle 14.05 su Rai 1 e Rai Italia. Parleranno del loro nuovo spettacolo “Tu vuò fa’ l’americano” dedicato all’indimenticabile Renato Carosone. Demo Morselli è nato a Reggio Emilia il 12 novembre 1961 in una famiglia di musicisti: padre, zii, cugini erano trombettisti. Si è diplomato al Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara.

È conosciuto principalmente come leader della Demo Big Band Orchestra, che ha fatto parte del cast dei programmi di successo quali Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show su Canale 5. Dal 2022 intraprende insieme a Marcello Cirillo l’Hit Parade Summer Tour e nello stesso anno è apparso in un cameo nel film “Lamborghini”, dove interpreta il direttore dell’orchestra di Tony Renis.

Demo Morselli: la moglie Lucia Montella e la figlia Alisia

Demo Morselli è sposato con Lucia Montella, sua manager. La coppia ha una figlia di nome Alisia. È stata la moglie Lucia a comunicare a Demo Morselli la morte di Maurizio Costanzo, con cui il musicista ha collaborato per molti anni. “Ero al computer quando mia moglie mi ha detto che aveva letto online che era morto Costanzo. Sono rimasto senza parole, considerando che è stato il mio padre televisivo, mi ha insegnato a stare al mio posto… Gli devo tutto televisivamente, anche perché è stato lui a scoprirmi”, ha racconto a FanPage.it. Poi ha ricordato il primo incontro con il giornalista al matrimonio di Giorgio Gori e Cristina Parodi: “Feci un pezzo di Glenn Miller con la Big Band, perché ero stato invitato come musicista, e lui venne da me, mi diede la mano e mi disse: “Morselli, io e lei faremo tanta strada insieme”. Poi facemmo Un disco per l’estate, Buona domenica e tanti anni di Costanzo Show”.

