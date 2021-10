Lucia Pavan, la prima tronista di Uomini e Donne si è sposata/ “Felice con Sacha”

Ricordate Lucia Pavan? I fan storici di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente la prima tronista, che al suo tempo scelse Costantino Vitagliano. La loro storia, però, non trovò mai il lieto fine: lui decise di non proseguire la conoscenza. A distanza di 20 anni da quel momento, Lucia è felice al fianco di un altro uomo che ha appena sposato. Lui si chiama Sasha Avolio ed è il suo compagno da circa 10 anni. Insieme hanno anche una bambina, Isabella, nata nel 2014.

Oggi Sasha e Lucia sono finalmente diventati marito e moglie dopo essere stati costretti a rimandare le nozze per ben tre volte a causa del Covid. L’ex tronista ha rilasciato un’intervista a Isa e Chia, dicendosi felicissima per questo bellissimo momento che sta vivendo.

Lucia Pavan, l’ex tronista di Uomini e Donne ha sposato Sasha Avolio

Lucia Pavan ha raccontato le belle sensazioni vissute in questi giorni: “Della nostra storia si è già parlato anche se le emozioni e le sensazioni non sono facili da descrivere a parole.” Così ha raccontato: “Mi sono innamorata di Sacha a prima vista, ho capito subito che sarebbe stato l’uomo della mia vista…Ci amiamo da dieci anni e oggi è come fosse il giorno in cui guardandolo negli occhi mi è tremato il cuore…ci siamo sposati a casa nostra nelle campagne dell’astigiano, avvolti dalle vigne e da una vista da togliere il fiato.” “Io auguro ad ogni ragazza, ad ogni donna di trovare un uomo come il mio. – ha continuato l’ex tronista di Uomini e Donne, – Che possa accompagnarle, sostenerle ed amarle come Sacha fa con me ogni giorno… La perfetta metà della mela esiste il principe azzurro, l’uomo della vita”, ha concluso.

