Lucia Pizzuti, chi è la fidanzata di Fabio Rovazzi: laureata in nutrizione, è al fianco del cantante dal 2022. Una storia d'amore con progetti importanti

Nei suoi video, nella sua musica e anche sui social, Fabio Rovazzi si mostra come un eterno bambino. In realtà, il cantante e ideatore di “Andiamo a comandare”, che nel 2016 ebbe un successo straordinario, ha 31 anni. E da diverso tempo al suo fianco ha una donna, Lucia Pizzuti, che condivide con lui la sua quotidianità. Ma chi è la fidanzata di Fabio Rovazzi, attivo nel mondo della musica ma anche nel cinema e in tv? Se in passato Fabio ha ammesso di aver avuto relazioni particolari, spesso definibili come “tossiche”, oggi la musica è cambiata. Al suo fianco c’è infatti una ragazza con la testa sulle spalle, con la quale sogna di costruire qualcosa di più serio.

Orietta Berti furiosa con Rovazzi: il richiamo in diretta social/ "Ha rallentato l'uscita del disco"

Lucia Pizzuti, infatti, sembra aver fatto cambiare letteralmente testa a Fabio, che oggi sogna con lei una famiglia. “Mi piacerebbe molto diventare papà” ha ammesso a “Chi” Rovazzi, spiegando che ovviamente terrà in conto anche i tempi della compagna. La fidanzata di Fabio Rovazzi, Lucia, si è appena laureata. Il cantante, infatti, ha spiegato: “Non vorrei interrompere la sua carriera, rispetto i suoi tempi”. Il cantante non ha però negato di avere il desiderio di mettere al mondo un figlio con Lucia.

Fabio Rovazzi: "Con la mia fidanzata Lucia Pizzuti mi piacerebbe diventare papà"/ "Ho 31 anni e..."

Chi è Lucia Pizzuti, la fidanzata di Fabio Rovazzi: insieme da tre anni

La storia d’amore tra Lucia Pizzuti e Rovazzi è cominciata nel 2022. Una coppia solida che non perde occasione per divertirsi insieme, tra viaggi, come quello in Thailandia, e fughe d’amore più veloci, come quella a Parigi, la città degli innamorati per eccellenza. Lucia, che si è laureata in biologia applicata alla scienza della nutrizione, sogna dunque di intraprendere un percorso professionale nel mondo della nutrizione. Un progetto di vita nel quale Fabio è pronta a sostenerla, facendo il tifo per lei. Nel frattempo i due si godono il loro amore e aspettano il momento giusto per allargare la famiglia.

Fabio Rovazzi, chi è: star del web e protagonista in tv/ ‘Boom’ musicale: da Gianni Morandi a Orietta Berti