Lucia Pizzuti, ecco chi è la fidanzata di Fabio Rovazzi. L'artista sogna un grande futuro insieme: "Vorrei un figlio ma per ora..."

Fabio Rovazzi e la sua fidanzata Lucia Pizzuti sempre più uniti e innamorati

Forse non tutti sanno che il cuore di Fabio Rovazzi batte per la splendida Lucia Pizzuti. Il creator e la sua fidanzata fanno coppia fissa da più di tre anni e hanno grandi progetti per il loro futuro insieme.

Dipendesse esclusivamente da Fabio Rovazzi, avrebbero già iniziato a costruire la loro famiglia, ma la fidanzata Lucia è ancora in cerca della sua dimensione professionale. In una intervista a Verissimo, dove lo youtuber ha parlato della sua storia d’amore, l’artista ha raccontato di essere felice e sereno al fianco di Lucia, nonostante caratterialmente siano opposti.

“Siamo diversi ma insieme stiamo bene”, ha detto Fabio Rovazzi nel salotto di Silvia Toffanin. Parole al miele per la sua dolce metà, con cui sogna un futuro radioso e pieno di amore. “La mia fidanzata è una ragazza sportiva, piena di energia, le piace uscire, io sono l’esatto contrario”, ha detto con un velo di ironia Rovazzi.

Fabio Rovazzi, la sua fidanzata Lucia Pizzuti piace a Orietta Berti: “E’ una ragazza davvero carina…”

Il compromesso è necessario nella loro storia d’amore. Per trovarsi, d’altronde, è necessario un po’ di spirito di adattamento. “Io e lei cerchiamo sempre il compromesso: un po’ lei viene nel mio mondo e un po’ vado io nel suo”, le parole del trentaduenne. Il futuro, per quanto riguarda Fabio, è segnato. Diventare papà è un traguardo che non vede così lontano, anche se al momento attende una quadratura con Lucia.

“Stiamo aspettando perché Lucia è in una fase della sua vita in cui sta trovando la sua strada professionale. Ma appena la trova, voglio troppo un figlio”, le sue parole. Una prima benedizione è arrivata da Orietta Berti, che ben conosce la coppia. “Lucia è una ragazza molto carina. È molto più bella di Fabio”.

