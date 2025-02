Negli ultimi anni abbiamo visto il rapper Fabio Rovazzi accanto alla sua nuova fidanzata, Lucia Pizzuti. I due sono stati paparazzati in diverse occasioni anche ufficiali tra cui un incontro con il Presidente della Repubblica al Quirinale e il famoso red carpet della Mostra del Cinema di Venezia dove sono apparsi più innamorati che mai. In effetti la loro relazione dura da molto tempo, ma della vita privata di Lucia Pizzuti ancora si sa pochissimo.

A differenza dell’ex fidanzata di Fabio Rovazzi, la YouTuber Kokeshi, Lucia Pizzuti non si mostra facilmente davanti alle telecamere e non ha mai raccontato molto di sè. Potremmo definirla un po’ misteriosa, ma forse è una scelta per non finire al centro del gossip con il suo famoso fidanzato. Purtroppo non si sa nulla sulla sua famiglia, sulle sue origini, se abbia fratelli e sorelle, mentre sui social appaiono semplicissime foto con amici, dalle quali non si deducono informazioni sulla sua vita privata. Insomma, Lucia Pizzuti è attentissima alla sua privacy e non ama stare sotto i riflettori.

Che lavoro fa Lucia Pizzuti, la fidanzata di Fabio Rovazzi? Anche sotto questo aspetto, non ha mai dato informazioni e per questo motivo non si conosce la sua professione. Possiamo dedurre che, dato il grande tempo libero che passa con il rapper, potrebbe essere una modella, una freelance o ancora una studentessa, ma lei non ha mai confermato nulla a riguardo. A quanto pare è molto giovane, e scorrendo sul suo profilo Instagram, sembra che la sua prima storia d’amore seria sia stata proprio con Fabio Rovazzi.

Infatti, i due, fidanzati dal 2022, si sono dedicati spesso vari post e durante l’anno del fidanzamento Lucia Pizzuti si è esposta con una dedica emozionante: “Sono già due anni che ti amo“, ha detto al rapper. Tra i due non è mai trapelata aria di crisi, e sembrano una coppia molto solida. Non a caso il cantante ha deciso di presentarla al pubblico al Festival di Venezia, dove l’ha voluta rigorosamente accanto a lui sul red carpet. Nelle occasioni importanti come l’incontro con Sergio Mattarella nell’estate 2024, lei è sempre stata con lui, segno di un amore davvero solido. A quanto sembra, Lucia Pizzuti è una grande amante dei viaggi: è stata a San Francisco, alle Hawaii e anche a New York.