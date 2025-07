Chi è Lucia Pizzuti, la fidanzata di Fabio Rovazzi: laureata in nutrizione, fa la biologa nutrizionista. La storia è cominciata nel 2022

Nella vita di Fabio Rovazzi, da qualche anno è arrivato l’amore. Una donna in grado di tenerlo con i piedi per terra e fargli cambiare le sue priorità, ma anche di farlo crescere e in qualche modo staccarsi da quel “bambinone” che ha sempre mostrato di essere, che resta una parte importante di lui, ma più matura. Lei si chiama Lucia Pizzuti ed è la fidanzata di Fabio Rovazzi ormai da qualche tempo. Ma chi è e cosa fa nella vita? Lucia, come si può vedere dal suo profilo Instagram, nella vita è laureata in nutrizione. Fa, infatti, la biologa nutrizionista: lo scorso ottobre ha raggiunto il suo traguardo, con una cerimonia emozionante alla quale era ovviamente presente anche lo stesso Fabio, che Lucia ha descritto come “la persona che ha sopportato fino all’ultimo giorno le mie lamentele”.

Un mondo diverso, dunque, quello della fidanzata di Fabio Rovazzi, che non fa tv né musica. Nonostante questo i due si sono trovati e sembrano essere molto felici insieme, tanto che non mancano neppure i progetti futuri. Fabio, ad esempio, ha rivelato che sogna di diventare papà ma allo stesso tempo vuole rispettare i tempi di Lucia, che dopo essersi laureata vuole pensare in primis alla carriera. Un figlio, dunque, è nei loro progetti, ma non nell’immediato.

Fabio Rovazzi e Lucia Pizzuti stanno insieme dal 2022. I due si sono innamorati e ben presto hanno cominciato a girare il mondo insieme: Thailandia, Parigi e molto altro nel loro feed di Instagram, dove si mostrano complici e innamorati tra un viaggio e l’altro. Non solo divertimento, però: i due condividono anche molto altro e con Lucia, Fabio sembra aver trovato la serenità tanto aspettata e sognata dopo diverse relazioni tossiche.