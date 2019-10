Lucia Rivera, chi è la fidanzata di Marc Marquez/ “Sono orgogliosa di te”

Fresco vincitore del titolo MotoGP, Marc Marquez può festeggiare l’ennesimo traguardo insieme alla bellissima Lucia Rivera, ma chi è la fidanzata del 26enne di Cervera? Nelle ultime ore si sta parlando molto della modella spagnola, che sui social network ha manifestato tutta la sua gioia per il trionfo del compagno: «Sono orgogliosa di te», il commento diventato virale nel giro di poche ore. Seguitissima sul web, circa 135 mila follower su Instagram, Lucia è la figlia adottiva del torero Cayetano Rivera e dell’attrice spagnola Blanca Romero: nonostante i soli 21 anni, è una delle modelle più ambite del fashion system ispanico ed è diventata un’icona per tutte le giovani che vorrebbero fare il suo mestiere. Amante del mare e dello sport, Lucia ha spesso condiviso sui social la sua passione per i viaggi: che siano per lavoro o per vacanza, fanno sempre parte della sua attività sul web…

LUCIA RIVERA, CHI E’ LA FIDANZATA DI MARC MARQUEZ

Lucia Rivera non è riuscita ad essere al fianco di Marc Marquez in Thailandia perché impegnata alle Isole Canarie per motivi di lavoro, ma non ha fatto mancare il suo amore al super pilota spagnolo. Fidanzati da quasi un anno, la prima apparizione pubblica risale al febbraio scorso: il magazine spagnolo CIAO! Ha svelato al mondo intero la nuova compagna dell’eterno rivale di Valentino Rossi, immortalando la coppia a passeggio per le vie di Madrid. Recentemente intervistato da XL Semanal, Marquez aveva raccontato: «Se sono innamorato? Penso di essere in quella fase, sì. Vediamo, ho una ragazza. Non vivrò mai da solo, ho bisogno dei miei amici, non ho la personalità per vivere da solo in una casa, ci sono momenti in cui ho bisogno di stare da solo, di pensare, ma… per un giorno», riporta Il Giornale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA