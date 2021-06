LUCIA RUSSO E LA MALATTIA, MEMO REMIGI E LA MORTE DELLA MOGLIE/ Lui: “Senso di colpa”

Memo Remigi è oggi ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e si racconta insieme a suo figlio Stefano. Si tocca anche l’argomento del rapporto con la moglie Lucia, del tradimento ma si preferisce non toccare quello della sua morte. “Mi sono comportato male, – ha ammesso Memo Remigi parlando appunto di tradimento – avevo questo senso di colpa soprattutto per mio figlio.” Memo ricorda che, nonostante i suoi errori, “Lucia mi ha sempre lasciato una porta aperta, lei non ha mai fatto entrare a casa sua altri uomini, ha sempre tenuto fuori il rapporto dalla casa in cui c’era suo figlio.” Non ha invece mai tradito suo figlio Stefano, che ha già avuto più matrimoni ma finiti per un motivo che non è il tradimento. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lucia Russo, la lunga malattia della moglie di Memo Remigi

Memo Remigi, presenza fissa di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone che, nella puntata odierna ospiterà il figlio Stefano Remigi, ha avuto un grandissimo amore nella sua vita, la moglie Lucia Russo, venuta a mancare il 12 gennaio del 2021 al termine di una lunga malattia. Una scomparsa che non è stata improvvisa, ma che ha lasciato un vuoto profondo nella vita dell’artista che, in questi giorni, ha perso anche Bacio, il cane con cui ha condiviso 15 anni di vita insieme. Quello tra Memo Remigi e Lucia Russo è stato un grandissimo amore che la donna ha sempre cercato di proteggere vivendolo lontano dalle luci dei riflettori. Riservata e dedita alla famiglia, Lucia era stata lei a chiedere al marito di trasferirsi a Varese, la città in cui aveva studiato da ragazza. Un desiderio che il marito aveva esaudito lasciando Milano.

Lucia Russo, le ultime parole al marito Memo Remigi

Lucia Russo ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita accanto al marito Memo Remigi che, lo scorso febbraio, proprio nel salotto di Oggi è un altro giorno, emozionò la conduttrice Serena Bortone e il pubblico di Raiuno raccontando le ultime parole pronunciate dalla moglie. «Mi ha detto “non piangerti addosso, fai quello che fai perché lo fai bene, hai tante qualità e tante doti”. Mi ha detto di non fermarmi e di andare avanti, perché ho ancora tanto da fare. Lei non stava per niente bene e le ho risposto che avrei cercato di farlo. Lei è rimasta lucida fino all’ultimo, presente in tutto e per tutto. La sua lucidità mi ha dato sempre forza», raccontava Memo che sta provando a reagire e ad andare avanti ricordando la forza con cui la moglie ha affrontato la malattia e gli ultimi giorni della sua vita.

