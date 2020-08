Lucia Russo e Stefano, moglie e figlio Memo Remigi/ “Ancora insieme dopo 54 anni”

Lucia Russo e Stefano sono rispettivamente la moglie e il figlio di Memo Remigi, il cantante e conduttore radio-televisivo ospite della nuova puntata di “Io e te” di Pierluigi Diaco su Rai1. Un amore importante quello tra il cantante e la donna che sono legati da 54 anni nonostante qualche scivolone. Lucia e Memo si sono incontrati per caso su un campo da golf. A raccontarlo è stato proprio Remigi: “la conosco sui campi da golf e la rubo a un avversario. Per lei mi trasferisco a Milano: abbiamo un figlio e quattro nipoti e siamo ancora insieme dopo 53 anni”. Proprio la moglie è la fonte di ispirazione di una delle sue canzoni di maggior successo “Innamorati a Milano”: “è merito di mia moglie Lucia. Ci conosciamo quando abbiamo 21 anni, io sto a Como e lei a Milano. Tutti i giorni vado a trovarla in treno e la grande città mi mette paura, ma allo stesso tempo mi incuriosisce. Tutti hanno fretta, c’ è caos. Così nasce l’ idea di raccontare questo nostro amore sotto il Duomo”.

Memo Remigi: “Sto benissimo con mia moglie Lucia Russo”

Nonostante qualche errore da parte di Memo Remigi, la coppia è ancora oggi unita e innamorata come ha precisato lo stesso artista che parlando proprio della moglie Lucia Russo ha detto: “oltre a essere bella e simpatica, è anche molto intelligente”. La coppia sta insieme dal 1966 e dal loro amore è nato uno splendido figlio di nome Stefano che oggi ha 50 anni e ha regalato ad entrambi la grande gioia di avere quattro nipoti. Non sono mancate le difficoltà, visto che per cinque anni Memo è stato costretto a lasciare casa per via delle sue scappatelle, ma oggi è solo un brutto ricordo. “Io adesso vivo felicemente con mia moglie, sto benissimo con lei è una donna meravigliosa” ha detto il paroliere che ricordando quel periodo della sua vita ha precisato “è stata una cosa così, uno scherzo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA