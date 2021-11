Lucia Russo e Stefano, moglie e figlio Memo Remigi/ Quella relazione con Barbara d’Urso…

Lucia Russo: 55 anni e un figlio con Memo Remigi

Memo Remigi è stato sposato con Lucia Russo dal 1966 fino al 14 gennaio 2021, giorno in cui la moglie Lucia si è spenta a 81 anni dopo una lunga malattia. La celebre canzone di Memo Remigi, “Innamorati a Milano”, è ispirata proprio alla sua storia d’amore con Lucia Russo: “Ci conosciamo quando abbiamo 21 anni, io sto a Como e lei a Milano. Tutti i giorni vado a trovarla in treno e la grande città mi mette paura, ma allo stesso tempo mi incuriosisce. Tutti hanno fretta, c’ è caos. Così nasce l’ idea di raccontare questo nostro amore sotto il Duomo”, ha raccontato in diverse occasioni.

La coppia ha avuto un figlio, Stefano. Classe 1969, ha seguito le orme del padre, scegliendo una carriera nel mondo dello spettacolo. Oggi è un regista. Stefano Remigi è stato legato all’attrice Francesca Cavallin, con il quale ha avuto due figli, Leonardo e Jacopo. Il figlio di Memo Remigi ha altri due figli nati da una precedente relazione.

Memo Remigi e la relazione con Barbara d’Urso

In 55 anni di matrimonio con Lucia Russo, Memo Remigi non è sempre stato fedele alla moglie. Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, il cantautore ha avuto una relazione con una giovanissima Barbara d’Urso, 19 anni in meno di Remigi: “Avevo 18 anni, ero piccola. Lui era bellissimo. Andava a ruba e io lo amavo”, ha raccontato la conduttrice. I due sono stati insieme 4 anni: “Abitavamo in un monolocale vicino a piazza Napoli. Barbara era appena arrivata a Milano, ingenua, inesperta della vita, sono stato il suo mentore, le ho insegnato un po’ di cosine, l’ho protetta da certi ambienti, anzi l’ho salvata. La portavo con me nelle tv private, le spiegavo come muoversi, come parlare, molti miei colleghi cercavano di aiutarla, sapendo che era la mia ragazza. Pippo Baudo la prese a Domenica In”, ha raccontato Remigi.

