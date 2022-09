Lucia Russo, malattia e morte della moglie di Memo Remigi e il loro figlio/ “La sua luce mi illumina ancora”

Memo Remigi e il dolore per la morte della moglie Lucia Russo

Lucia Russo è stata la moglie di Memo Remigi. Un grande amore quello tra i due che si sono sposati nel 1966 e sono rimasti insieme fino al 12 gennaio del 2021, giorno della morte della donna. Il cantante è stato legatissimo alla donna della sua vita per cui ha scritto “Innamorati a Milano”, la sua canzone di di maggior successo. “Ci conosciamo da quando abbiamo 21 anni, io stavo a Como e lei a Milano. Tutti i giorni andavo a trovarla in treno e la grande città mi metteva paura, ma allo stesso tempo mi incuriosiva. Tutti hanno fretta, c’ è caos. Così nasce l’ idea di raccontare quel nostro amore sotto il Duomo” – ha detto il cantante che lo scorso anno ha brillato come ballerino sulla pista di Ballando con le Stelle.

La morte di Lucia è sopraggiunta all’età di 81 anni a causa di una malattia di cui soffriva da tempo. Un giorno triste per il cantante che ha scritto sui social: “non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo. Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!”.

Memo Remigi e Lucia Russo: dal loro amore è nato il figlio Stefano

L’amore supera e vince anche la morte. Lo sa bene Memo Remigi che dopo la morte della moglie Lucia Russo non ha smesso mai di pensarla. Proprio lo scorso giugno, in occasione del compleanno della moglie, le ha dedicato una bellissima dedica social: “la luce che hai portato nella mia vita illumina ancora il mio cammino quotidianamente nonostante il fatto che non sei più con me. Ecco quanto sei stata meravigliosa per la mia vita e ancora lo sei, perché in questa lunga vacanza che ormai ti sei concessa da un bel po’, so che lì dove sei ti trovi da… Dio. Per cui, amore mio, aspettami che, come ti ho detto, ho ancora alcune cose da sistemare poi ti raggiungerò anch’io”.

Dal loro amore è nato anche Stefano, il figlio di Memo che ha seguito le orme di suo padre iniziando la sua carriera professionale prima come musicista e successivamente come regista. Padre e figlio hanno un bellissimo rapporto.











