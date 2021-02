Lucia Russo, moglie Memo Remigi, morta dopo una lunga malattia/ “Non si è mai pronti”

Lucia Russo, moglie di Memo Remigi, è morta lo scorso 12 gennaio, alle 19, nella loro casa di Varese, a 81 anni, dopo una lunga malattia. In una recente intervista alla Prealpina, il cantante ha detto: “Da uomo razionale non posso dire che questo addio sia arrivato inatteso, ma non si è mai davvero preparati a tali tragedie”. In occasione del suo 81esimo compleanno, Memo Remigi è stato ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”.

Nello studio di Rai 1 ha ricevuto gli speciali auguri della moglie Lucia che lo ha voluto ringraziare per l’amore, le cure e la vicinanza in un periodo molto particolare della sua vita: “Ti devo fare gli auguri e devo dirti una cosa in più, grazie, per quello che stai facendo da 4 mesi per me, ho cercato di esserti di peso il meno possibile ma non ce l’ho fatta… grazie per come mi stai curando e come mi hai curato… cercherò di essere il meno possibile di peso”.

Memo Remigi, commosso dagli auguri della moglie Lucia Russo, ha risposto: “Una donna così non può essere un peso, mai. Oltre ad essere una donna bella e simpatica, è anche molto intelligente”. I due si sono conosciuti nel 1963: “Galeotto fu il golf, sport mio e del suo fidanzatino, ci sfidammo in un torneo a Sanremo, lo sconfissi e vinsi una doppia partita. Era il 1963, tre anni dopo arrivarono le nozze”, ha ricordato il cantante in una recente intervista alla Prealpina. Insieme dal 1966, Memo e la moglie si sono separati per un periodo a causa delle scappatelle del cantante, che poi è tornato da Lucia. I due hanno avuto un figlio, Stefano, che li ha resi nonni di 4 nipoti (da due compagne diverse). La canzone “Innamorati a Milano” è dedicata alla moglie: la coppia ha vissuto nel capoluogo lombardo fino al 2005.



