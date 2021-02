Lucia Russo, moglie Memo Remigi/ Insieme anche dopo i tradimenti del cantante con…

Lucia Russo, moglie di Memo Remigi, è morta lo scorso 12 gennaio a 81 anni. A darne l’annuncio è stato il cantante con un post sulla sua pagina Facebook: “Ringrazio tutti per l’affettuosa partecipazione al mio dolore. Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo. Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!”, ha scritto a corredo di una foto insieme alla moglie Lucia. Memo Remigi e la moglie Lucia Russo erano sposati dal 1966: “Ci siamo innamorati a Milano e non abbiamo mai smesso. Ci siamo conosciuti da ragazzi e sposati nel 1966. Avevamo la stessa età, abbiamo sempre condiviso tutto. Credo sia facile comprendere cosa provo ora: è un dolore indescrivibile”, ha raccontato alla Prealpina. Alla moglie è infatti dedicata la sua celebre canzone “Innamorati a Milano”: “È nata pensando a noi due”. Dal loro matrimonio è nato il figlio Stefano, ex marito dell’attrice Francesca Cavallin, che li ha resi nonni di 4 nipoti.

Lucia Russo e Memo Remigi: insieme anche dopo i tradimenti del cantante

Nel 2005 Memo Remigi e Lucia Russo hanno lasciato Milano e si sono trasferiti a Varese: “Senza Lucia, Varese non l’avrei mai pensata. Quando abbiamo deciso di lasciare Milano, è stata lei a farmi scoprire le vostre bellezze. Un altro amore che abbiamo condiviso”, ha detto il cantante alla Prealpina. E ha aggiunto: “Sogno e spero che Lucia torni presto per colmare il vuoto enorme che ha lasciato. In ogni caso, sono sicuro che lei mi pensa come io penso a lei e che un giorno noi due ci ritroveremo per riprendere il cammino insieme”. In una recente intervista al settimanale DiPiù il musicista ha confessato di avere avuto parecchie “scivolate” durante il matrimonio. La più famosa è quella con Barbara d’Urso, che durò 4 anni: “Ero certo che sarebbe finita perché Barbara, giustamente, a un certo punto avrebbe voluto crearsi una famiglia, avere figli. Io avevo già la mia di famiglia. Quando quel momento arrivò, ci lasciammo e tornai da mia moglie”.



