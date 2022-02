Lucia Russo, moglie morta di Memo Remigi/ “La sua lucidità mi ha dato sempre forza”

Lucia Russo è la moglie morte di Memo Remigi. Una bellissima storia d’amore quella tra i due, anche se proprio il cantante nel salotto “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone si è lasciato andare ad una confessione inaspettata. “Mi sono comportato male, – ha detto Memo Remigi facendo allusione ad un tradimento – avevo questo senso di colpa soprattutto per mio figlio”. Nonostante tutto però la moglie gli è sempre stata accanto: “Lucia mi ha sempre lasciato una porta aperta, lei non ha mai fatto entrare a casa sua altri uomini, ha sempre tenuto fuori il rapporto dalla casa in cui c’era suo figlio”.

Lucia e Memo hanno vissuto una lunga storia d’amore. 15 anni insieme hanno trascorso cercando di proteggere sempre il loro amore da occhi indiscreti e dal chiacchiericcio del gossip. La donna, infatti, ha sempre mantenuto un profilo passo dedicandosi completamente alla famiglia. Proprio lei, infatti, chiese al marito di lasciare Milano per trasferirsi nella città di Varese dove aveva studiato da ragazza.

Memo Remigi: “mia moglie Lucia Russo c’è sempre stata”

Memo Remigi in diverse occasioni ha ricordato la moglie Lucia Russo. Il cantante ha vissuto gli ultimi giorni della vita della moglie sempre al suo fianco. Non l’ha mai lasciata sola, mai. Anzi proprio l’ex concorrente di Ballando con le Stelle negli studi di Oggi è un altro giorno ha confessato le ultime parole detta dalla moglie poco prima di morire: “mi ha detto “non piangerti addosso, fai quello che fai perché lo fai bene, hai tante qualità e tante doti”. Mi ha detto di non fermarmi e di andare avanti, perché ho ancora tanto da fare. Lei non stava per niente bene e le ho risposto che avrei cercato di farlo. Lei è rimasta lucida fino all’ultimo, presente in tutto e per tutto. La sua lucidità mi ha dato sempre forza”.

Parole bellissime che Memo Remigi ha custodito nel suo cuore e ha voluto condividere con tutto il pubblico di Rai1.



