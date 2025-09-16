Lucia travolta dalle accuse: “Non mi ha mai difesa, lui racconta bugie”. Scoppia il caos con Rosario tronista.

Lucia torna a sedersi di fronte a Filippo Bisciglia in occasione della puntata di Temptation Island e poi…, e sente le dichiarazioni dell’ex fidanzato Rosario Guglielmini, che ricordiamo essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. Nel video Rosario spiega di aver fatto di tutto per starle vicino nonostante i tradimenti, soprattutto dopo che ha provato a starle vicino in seguito ad un’ondata social che ha colpito Lucia, mentre lei in quei momenti stava già uscendo con Salvatore, un altro tentatore del programma.

“Fuori dal programma mi sono sentita libera di andare avanti per la mia strada“, dice Lucia Ilardo, “e per questo motivo sono andata a trovare i ragazzi di Temptation a Napoli con una rimpatriata“. L’ex fidanzata spiega anche che Rosario non l’ha davvero difesa, ma continuava ad attaccarlo e spiega che tutto quello che sta raccontando oggi il ragazzo è sbagliato e non corrisponde alla realtà. Filippo Bisciglia mostra ancora un video a Lucia dove l’ex spiega di aver deciso di vederla e salutarla a Napoli per un confronto.

Reazioni web alle dichiarazioni di Lucia: ecco cosa pensano i social

“Ero in confusione totale“, spiega Rosario, “A Posillipo le chiedo cosa fosse successo e lei mi dice la verità con Andrea e che c’è stato un rapporto con Andrea“. Il nuovo tronista di Uomini e Donne racconta anche che nonostante abbiano deciso di passare una serata insieme dal mattino dopo cambia tutto. Rosario continua: “Si è rotta totalmente la fiducia“, e svela di aver scoperto che Lucia e Salvatore sono andati a letto insieme. Insomma, una serie di accuse poi smentite da Lucia, la quale ricorda che prima di Temptation Island lui nemmeno l’aveva portata ad un matrimonio.

Da che parte sta il web? Leggiamo i commenti. “almeno lui era insicuro, l’ha ammesso più volte nel programma, si è preso le responsabilità e non ha tradito a differenza tua“, “E mi sa che è stato questo il problema. Si è ritrovata sola e appena si è allontanata ha cercato qualcosa in ogni persona“, “Ma che brutta brutta cosa rinfacciare quello che hai fatto per lui per uscirne pulita, dopo che hai fatto le peggio porcate tutta estate.. che pena davvero“. Voi cosa ne pensate?