Nella casa di The Couple sono entrate due sorelle speciali come Irma e Lucia Testa che hanno dimostrato di essere in sintonia e di voler a tutti i costi riuscire ad agguantare il ricco montepremi finale. Intanto il pubblico ha avuto modo di conoscerne anche la vita sentimentale perché, curiosa coincidenza, entrambe sono fidanzate con delle donne. Se da una parte Irma è legata ad Alessandra, dall’altra Lucia è innamorata persa della sua fidanzata Roberta.

Ne ha parlato oggi a tavola con Manila Nazzaro, la sorella di Irma: “Per la mia fidanzata è la prima volta che sta con una donna. Io sono molto impulsiva, posso anche sbagliare, ma non penso alle conseguenze. Posso anche farei dei danni, ma non mi interessa”. Ma ha anche raccontato di come si siano conosciute.

Lucia Testa a The Couple: come ha conosciuto la sua fidanzata

Sempre a The Couple la concorrente Lucia Testa ha raccontato il modo in cui ha conosciuto quella che sarebbe diventata la sua fidanzata, Roberta (svelato cosa farebbe col montepremi): “Otto anni fa in un locale. Conoscevo i fratelli, lei è stata per anni a Bologna e si era lasciata da un anno. Io entro, ero con la mia ex, e sai quando avverti delle cose? Le cose con la mia ex non andavano bene. Non l’ho mai tradita”.

“Poi a dicembre quando eravamo sature le ho detto di essermi innamorata di un’altra e ci siamo lasciate”. E la sua fidanzata? “Stava distrutta dopo dieci anni di convivenza, con un uomo”. Ora convivono e non potrebbero essere più felici di così perché il loro rapporto si basa sul rispetto, sulla fiducia e ovviamente sull’amore. L’appuntamento con il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi è per stasera alle 21.30 su Canale5 dopo la puntata di Striscia La Notizia.