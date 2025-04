Lucia Testa prosegue la sua avventura a The Couple con la sorella Irma. Anche nel nuovo programma di Canale 5 emerge il legale speciale tra le due sorelle, come filtrava dalle prime interviste e dalle anticipazioni delle due concorrenti. Lucia Testa, a differenza di sua sorella Irma, non ha intrapreso la stessa carriera nel mondo dello sport, ma oggi è un’infermiera affermata e soddisfatta del suo lavoro. Con Irma, ad ogni modo, condivide appieno la passione per il pugilato. La segue con grande trasporto in ogni incontro e, probabilmente, non disdegna l’idea di praticare a livello amatoriale questa disciplina.

Benché non abbia intrapreso la carriera agonistica, Irma ha ricoperto un ruolo chiave nell’introdurre la sorella Irma nel mondo della boxe. In questa prima settimana a The Couple, le due sorelle hanno dimostrato di essere molto unite e sempre in grande sintonia.

Prima di vederle all’opera a The Couple, era stata Federica Panicucci ad elogiare la grande affinità tra le due sorelle, anticipando durante uno dei suoi programmi televisivi quanto entrambe fossero legate. “Per Irma la sorella Lucia è come una seconda madre. Lucia ha rinunciato alla carriera per sostenere la famiglia quando Irma è stata convocata agli Europei, il sogno della sorella è diventato anche il suo. Nonostante i percorsi diversi non si sono mai separate”, ha raccontato.

Al di là del suo lavoro, di Lucia non si hanno moltissime altre informazioni. Ovviamente a differenza di sua sorella Irma non è molto famosa e in questa nuova esperienza a The Couple ha tutte le intenzioni di esprimere se stessa e di mettersi alla prova. Vedremo come se la caverà in queste prime puntate, dopo i primi giorni vissuti al fianco della sorella pugile…