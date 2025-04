L’avventura delle sorelle Testa a The Couple potrebbe finire prima del previsto. Di certo sarà così se Lucia Testa non si riprenderà dal momento di crisi che sta accusando in questi giorni all’interno della casa in cui vive con la sorella e le altre sette coppie in gioco. Irma e Lucia testa sono molto legate tra loro ma, al contempo, tanto differenti caratterialmente, soprattutto per il vissuto che si portano alle spalle.

Obbligo o Verità, quinta puntata 28 aprile 2025/ Anticipazioni e ospiti: da Rocco Siffredi a Nicola Ventola

Irma ha raccontato che, ad un punto della sua vita, Lucia ha deciso di abbandonare la boxe per dedicarsi alla famiglia e al suo sostegno. Ha quindi iniziato a lavorare, anche se questo ha significato abbandonare la sua passione sportiva. D’altronde, lo ha fatto anche affinché sua sorella Irma potesse invece seguire quel sogno che è rimasto anche il suo.

Michela, mamma di Vladimir Luxuria: “La ringrazio per avermi inclusa nella sua vita”/ “Il nostro rapporto…”

Lucia Testa in crisi a The Couple: a rischio l’avventura con la sorella Irma nel programma?

Da allora, Lucia Testa ha sviluppato un profondo attaccamento alla famiglia e quasi un senso di dovere nei suoi confronti. Ed è proprio questo sentimento ad averle causato una crisi all’interno di The Couple. A svelarlo è stata proprio sua sorella Irma, durante una chiacchierata con alcune compagne d’avventura. “Lucia è in crisi da qualche giorno… – ha ammesso, spiegandone dunque i motivi – Mia sorella non è mai uscita da casa, dopo più di due giorno siamo dovuti andare a riprenderla molte volte dappertutto. Le manca la famiglia, le ha tutta la famiglia sulle spalle, quindi penso che lei in questo momento si sente in colpa.”

Nathaly Caldonazzo: “Messa alla gogna per la foto al feretro di Papa Francesco”/ “Il mio compagno Filippo…”

Irma Testa ha ammesso di aver tentato molte volte di farle cambiare vita, senza tuttavia riuscirci: “Lei si sente molto utile, ma sa anche che senza di lei le cose… Sto cercando di portarmela ad Assisi da una vita… Viene, fa anche colloqui, ma è un continuo rimandare, da gennaio a settembre. Stare qui le fa benissimo, io sono felicissima”. Ma Lucia riuscirà a resistere o questa crisi diventerà per lei insostenibile al puno tale da abbandonare il gioco?