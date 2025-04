Siamo solo agli albori di questa nuova avventura che porta il nome di The Couple 2025 – Una vittoria per due; forse è fin troppo presto per parlare di pronostici sui possibili vincitori, sul valore del cammino dei protagonisti e quanto ne consegue ma certo è che gli aspiranti al milione di euro hanno le idee piuttosto chiare sui possibili investimenti in caso di vittoria. Spicca il pensiero di Lucia ed Irma Testa; le due sorelle hanno già fatto breccia nel gusto degli appassionati e forse, dopo quanto raccontato sulle ambizioni per la vittoria, aumenteranno ulteriormente la simpatia nei loro confronti.

Pechino Express 2025, 6a puntata/ Diretta ed eliminati: arriva la prova dei Sette Mostri

Come racconta una clip ufficiale di The Couple 2025, Lucia Testa si è raccontata a Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco a proposito del sogno di vincere il reality. Più precisamente la donna ha parlato di quali sogni vorrebbe realizzare nel caso in cui con la sorella dovesse riuscire a mettere le mani sull’ambito milione di euro stanziato come montepremi finale. “Sistemerei diverse cose”, ha spiegato la donna per poi aggiungere come ad oggi si ritrovi a vivere con la sua compagna in un’abitazione troppo piccola. Dunque, il sogno sarebbe quello di trasformare la quotidianità in qualcosa di più confortevole anche perchè in loro compagnia ci sono ben 4 gattini.

Le Atlantiche, chi sono Ivana Mrazova e Giaele De Donà/ Spensierate e unite: percorso in discesa?

Lucia e Irma Testa a The Couple 2025: “Ecco i nostri sogni da realizzare in caso di vittoria…”

Molto toccante anche il sogno della sorella di Lucia Testa – Irma – in caso di vittoria a The Couple 2025. E’ sempre Lucia Testa a raccontarlo, parlando appunto con Jasmine e Pierangelo. Lei avrebbe invece un pensiero per la mamma, grande appassionata di cucina; ne consegue che il regalo più bello e speciale sarebbe quello di aprire un ristorante tutto per lei dove potrebbe mettere al servizio delle persone la sua smisurata passione per i fornelli. “Si pensava ad un ristorante per mamma, qualcosa per noi e per la nostra famiglia; dopo tanti sacrifici si merita una cosa tutta per lei…”.