Lucia e Rosario, arriva il falò di confronto a Temptation Island 2025? Lui piange, lei sempre più vicina al single Andrea Marinelli

Potrebbe non finire bene il percorso di Lucia e Rosario a Temptation Island 2025. La loro avventura nel villaggio dei fidanzati si è dimostrata sin da subito abbastanza squilibrata: da una parte c’è Lucia, che lamenta la poca decisione del fidanzato nel fare il passo della convivenza, e si lascia andare tra le braccia del bel Andrea Marinelli; dall’altra c’è Rosario, che guarda tutto attraverso i filmati nel capanno e si dispera.

Ne ha versate di lacrime il fidanzato in queste ultime puntate andate in onda, mostrando un sentimento molto forte per la fidanzata che, dall’altra parte, continua a concentrarsi sulla conoscenza con Andrea. Tanto che c’è chi sospetta che Rosario possa dover fare i conti con un tradimento proprio in una delle ultime puntate di Temptation Island 2025.

Lucia e Rosario, ancora problemi a Temptation Island 2025: lui chiama il falò di confronto?

Ma cosa accadrà negli ultimi appuntamenti del reality delle coppie per Lucia e Rosario? Se molti temono che la loro relazione giungerà al termine, c’è invece chi sospetta che Lucia e Rosario faranno pace al falò di confronto e lasceranno insieme il programma. “Si amano e si vede, ma lei sta cercando di farlo ingelosire per portarlo a decidersi per la convivenza”, è l’opinione di un utente del web, condivisa da molti, secondo cui la ragazza starebbe facendo di tutto per far ingelosire Rosario. D’altronde, la stessa Lucia, quando Filippo Bisciglia ha convocato Denise per il falò di confronto, ha ammesso di sperare che la convocazione fosse per lei e che lui dimostrasse in questo modo di tenere a lei. Così, tuttavia, non è stato, ma non sono esclusi colpi di scena nel corso della puntata di oggi 29 luglio.