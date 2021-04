Lucia Vasini, ex compagna Paolo Rossi/ “Ho amato due uomini, ho fatto un casino..”

Luca Vasini è l’ex di Paolo Rossi e non solo. Classe 1995, la Vasini è un’attrice di teatro e di cinema che ha al suo attivo anche una biografia che ha fatto discutere soprattutto per la sua libertà e naturalezza nel dire di aver amato due uomini ovvero Paolo Rossi e Giampiero Solari, regista. Lei stessa ha ammesso che il suo libro, Nessuno dei due, è una storia d’amore autobiografica. In un’intervista a Repubblica.it, l’attrice ha ammesso: “Amo il teatro e mi sono innamorata di Paolo Rossi, poi ho conosciuto Giampiero Solari come regista, e ho mollato uno per l’altro, poi sono ritornata dal primo. Ho fatto un gran casino, ho combinato guai e ho sofferto molto io e pure loro”. Al giornalista che le chiede alla fine come sia finito, è sempre l’attrice che risponde in modo chiaro ammettendo che la tragedia non era un epilogo possibile e così ha proposto ad entrambi di mettere su una compagnia teatrale ma senza scegliere in realtà “nessuno dei due”, la scelta che poi ha dato il titolo al suo libro.

Lucia Vasini, ex compagna Paolo Rossi, chi è e cosa fa nella vita?

Nata a Ravenna nel ’55, Lucia Vasini si è diplomata presso la scuola del Piccolo Teatro di Milano, ha studiato canto e recitazione con Linda Wise, ed è poi volata negli Usa dove ha studiato con Judy Weston a Los Angeles. A teatro ha lavorato con i grandi del teatro a cominciare da Dario Fo e Franca Rame, passando poi proprio a Paolo Rossi, che per anni è stato suo compagno di vita, ma anche Gabriele Salvatores ed Enzo Iacchetti. Al momento l’attrice sta vivendo a Milano e come tutti aspetta con ansia il momento in cui il teatro ripartiranno.

