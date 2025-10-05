Lucia Zagaria, chi era la moglie di Lino Banfi: insieme dal 1952, i due si sono sposati dieci anni più tardi. Un amore unico fino alla morte di lei

Un amore unico, durato tutta la vita, quello tra Lino Banfi e Lucia Zagaria. La coppia, dopo dieci anni di fidanzamento, si è sposata nel 1962, mettendo al mondo due figli, Rosanna e Walter. La moglie di Lino Banfi è rimasta per tutta la vita al suo fianco, fino al 2023, quando è morta dopo una lunga malattia. Da tempo, infatti, Lucia era malata di Alzheimer, anche se a strapparla alla vita è stato un tumore che è sopraggiunto improvvisamente, non dando tempo alla famiglia di realizzare.

Poche settimane dopo la scomparsa della sua amata moglie, Lino a Verissimo ha raccontato: “È dura, non c’è una spiegazione logica. Le persone che vivono insieme da una vita, come noi, si ritrovano strappate via da un giorno all’altro. È tutto così strano. Io con lei ormai recitavo una parte, quella dell’Alzheimer. Ero in linea con la sceneggiatura. E poi quella diagnosi, quelle macchie nel cervello e la notizia di un tumore”.

Lucia Zagaria, chi era la moglie di Lino Banfi: un amore durato più di 60 anni

Raccontandosi invece ad Avanti Popolo, Lino Banfi ha rivelato: “Quando perdi dopo 61 anni una persona, è come se ti strappassero un pezzo di carne. La parola amore è così bella, la dovremmo usare più spesso. Spesso anche quando vedo la televisione mi giro verso Lucia dicendole cose, poi mi ricordo che in realtà non c’è più”. Nonostante la moglie di Lino Banfi soffrisse da tempo di Alzheimer, è scomparsa a causa di un tumore al cervello.

Da tempo, comunque, la donna non stava più bene, tanto che più volte l’attore pugliese ha raccontato un aneddoto sulla malattia di Lucia, che ha più volte ripetuto al marito di temere di dimenticarlo. “Era cosciente di cosa le fosse capitato – ha raccontato spesso – e aveva paura di dimenticarmi”.

