Lucia Zagaria e Rosanna Banfi/ L’amore di Lino Banfi più forte di Alzheimer e tumore

Lucia Zagaria è la moglie di Lino Banfi che ha amato per tutta la vita e che ama ancora moltissimo. Negli ultimi anni l’attore ha dovuto affrontare anche la malattia: l’Alzheimer ha colpito la consorte e ha trasformato in modo radicale le loro vite. Banfi però non si è dato per vinto e ha affiancato ai suoi impegni lavorativi anche un’intenso supporto alla moglie. Anche per ripagarla di tutti i sacrifici fatti nei primi anni di matrimonio, quando entrambi non navigavano di certo nell’oro. “Lei mi mandava qualche soldo”, ha detto tempo fa l’attore a Domenica In, “Io a Milano facevo una vita miserabile. Dormivo nei treni fermi in stazione coprendomi con un cartone e mangiavo quel che capitava. Ancora oggi che non sta bene, prima di addormentarsi cerca la mia mano per stringerla. Avrebbe meritato di stare più tranquilla, invece“. E ora che Lucia è alle prese con la malattia, Banfi continua a sperare di poter smussare in qualche modo le sue conseguenze. Non ha intenzione di arrendersi in alcun modo. “La seguono i medici migliori”, ha detto, “voglio arginare la malattia, le sto provando tutte. E quando posso, la faccio ridere. Come ho detto a lei una volta, se un giorno non dovesse più riconoscermi ci presenteremo di nuovo”.

Rosanna Banfi, figlia Lino Banfi: è sposata con Michele Zarrillo?

Rosanna Banfi ha fatto il passo fatidico, quello che molti di noi hanno affrontato in questi giorni, a quarantena (quasi) terminata: controllare il proprio peso. “La bilancia a casa non funziona, mi sono pesata dal veterinario… Aiuto”, scrive su Instagram. I fan intanto si chiedono se la figlia di Lino Banfi sia la moglie di Michele Zarrillo. Una foto pubblicata nei giorni scorsi infatti la mostra al fianco (forse) del marito Fabio Leoni. Per tutti gli ammiratori però la somiglianza con il noto cantante è più che certa. Clicca qui per guardare la foto di Rosanna Banfi. Oggi, domenica 24 maggio 2020, Lino Banfi sarà invece ospite de I Soliti Ignoti special vip, la puntata speciale in onda nel pre-serale di Rai 1. Sia il padre che la figlia si sono dati da fare nelle ultime settimane per sostenere tanti progetti solidali. Uno di questi, Race for the cure, ha visto la Banfi impegnata nella maratona di beneficenza per la lotta al tumore al seno.

Foto, la forza di farcela

Visualizza questo post su Instagram Facce da… ebbastaaa #domenicamattina Un post condiviso da Rosanna Banfi (@rosannabanfi) in data: 17 Mag 2020 alle ore 2:28 PDT





