Lucia Zagaria, i funerali della moglie di Lino Banfi/ “Così piccola ma molto potente”

I funerali di Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi

Si sono svolti nella Parrocchia di Sant’Ippolito vicino a Piazza Bologna i funerali di Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi morta mercoledì 22 febbraio nella propria casa a Roma. Davanti alla chiesa sono arrivate duecento persone tra parenti, amici e poi i vicini di casa, di quartiere dove la coppia viveva da anni. Lucia, 85 anni, era malata da tempo di Alzheimer. Lucia Lagrasta, questo il suo cognome da nubile, e Lino Banfi (al secolo Pasquale Zagaria) si erano incontrati a Canosa di Puglia quando lei aveva 13 anni e lui 15.

Da allora non si sono più lasciati: erano sposati da più di 60 anni. La coppia ha acvuto due figli: Rosanna e Walter. In chiesa tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e i politici, tra cui: Mara Venier, l’ex Ministro dello Sport Spadafora, Luigi Di Maio, Lunetta Savino (Cettina di “Un medico in famiglia”) e Paolo Conticini.

Il discorso della figlia Rosanna Banfi

La figlia Rosanna Banfi ha dedicato alcune parole alla madre Lucia: “Eri così piccola ma molto molto potente. Guarda quanta gente è venuta per te. È vero che sei la moglie di un famoso attore, ma chi ti ha conosciuto ti ha amato, soprattutto qui nel quartiere. Hai sempre aiutato la gente anche quando non avevi la possibilità economica. Quante volte hai diviso la minestra con la tua vicina? Che aveva meno possibilità di te”, come riporta Repubblica. La figlia ha ricordata anche l’amore della madre per gli animali, Lucia si prendeva cura di cani e gatti abbandonati. Poi il legame con il quartiere: “Viviamo qui da 60 anni e tutti ti conoscevano. Tutti conoscevano quella piccola donna con i cani al guinzaglio. Hai preso la patente con fatica, non sapevi guidare, guidavi malissimo, andavi in terza. Dicevi che la quarta solo in autostrada. Ma c’eri sempre con noi, ci accompagnavi ovunque, ci prendevi a scuola e ci portavo in giro. Adesso però non ci sei più”. A celebrare l’omelia, il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente emerito del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e amico della famiglia Banfi: “Pensiamo che un giorno rincontreremo Lucia con il sorriso”.

