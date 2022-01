Lucia Zagaria, moglie Lino Banfi e la malattia/ “Fa un po’ più di confusione, ma…”

Lucia Zagaria è la moglie di Lino Banfi, l’attore pugliese amatissimo da grandi e piccini. Lino e Lucia sono felicemente sposati ed innamorati da più di 60 anni, ma il loro amore da diverso tempo deve fare i conti con una terribile malattia. Lucia, infatti, si è ammalata di Alzheimer, una malattia che causa la perdita di memoria e di altre abilità intellettuali. Una malattia di cui l’attore pugliese preferisce non parlare, anche se in diverse interviste si è sbottonato raccontando alcuni retroscena della loro vita quotidiana.

“Il 1° marzo 2022 festeggeremo 60 anni di matrimonio e questo percorso è stato molto bello. Dicono che si chiamano nozze di diamante… Ma in questi giorni lei mi fa delle domande: perché non troviamo un sistema per morire insieme? Perché se muori prima tu, io non ce la faccio. Abbiamo avuto l’esempio di molte coppie, compresa quella di Mondaini e Vianello, che non hanno resistito molto lontani…” – ha detto Banfi a Verissimo.

Lino Banfi e Lucia Zagaria: “l’amore è quello che ci ha cementato”

“L’amore è quello che ci ha cementato” ha detto a gran voce Lino Banfi parlando della donna della sua vita: la moglie Lucia Zagaria. Neppure la malattia di cui soffre la donna ha scalfito il loro amore stando a quanto rivelato da Lino Banfi negli studi di Domenica In: “Lucia ha sempre fatto un po’ più di confusione e mi dice ‘oddio dobbiamo morire tutti? Io voglio talmente bene a questa donna che le ho detto ‘Lucia, guarda, la maggior parte della gente che muore sono uomini quindi non ti preoccupare, alle donne tocca dopo a voi”.

Lucia è stata importantissima nella vita artistica dell’attore visto che è stata proprio lei a spronarlo ad insistere: “non mi va di avere accanto un marito triste con un lavoro che non vuole fare. Continua il tuo percorso d’artista! Non è stato facile sentirselo dire da una donna che aveva passato tutto quel che aveva passato”.



